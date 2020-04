Economia atén 11.614 consultes d’empreses, comerços, persones autònomes i aturades en el seu telèfon d’atenció habilitat per la COVID-19

Connect on Linked in

Les últimes dades registrades són de l’11 d’abril

El telèfon 900 35 31 35 d’atenció de la Conselleria d’Economia Sostenible per a empreses, persones autònomes, aturades i comerços ha atés, des de la seua posada en marxa amb motiu de la COVID-19 el passat 16 de març i fins a l’11 d’abril, un total de 11.614 consultes, resoltes íntegrament.

Més de la meitat de les crides rebudes (50,72%) han estat relacionades amb l’àmbit laboral (5.891 crides); el 25,85% s’han referit a consultes de pimes i persones autònomes (3.002 crides), seguides de dubtes sobre obertures de comerç (957 crides) i les consultes de particulars, que representen el 8,24% del total de crides.El telèfon 900 35 31 35 habilitat per la Conselleria d’Economia està operatiu les 24 hores del dia per a atendre i oferir informació sobre aquelles qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que puguen sorgir per part d’empreses, comerços, persones autònomes i aturades.

En el cas que la resposta del servei no poguera ser immediata per les particularitats o especificitats de la consulta, es respon via mail en el menor temps possible.

Últimes dades registrades

Les últimes dades registrades en el telèfon de la Conselleria d’Economia corresponen al passat 11 d’abril, on es va rebre un total de 28 consultes, resoltes el 100%, de les quals el 64,29% corresponen a crides relacionades amb l’àmbit laboral, seguides de consultes sobre obertura de comerç (21,43%).

El temps mitjà de cada crida oscil·la entre els 3 i 4 minuts i la franja horària de major incidència és entre les 11 i les 12 hores, on s’ha registrat el 25% de les consultes.

Reforç del servei telefònic: ‘Carina GVA’ i Labora

Cal recordar que, a més del telèfon 900 35 31 35, la Conselleria d’Economia va habilitar el passat 25 de març un assistent virtual, ‘Carina GVA’,” per a reforçar l’atenció i resolució de dubtes sobre la COVID-19 a comerços, empreses i persones autònomes o aturades.

A ‘Carina GVA’ s’accedeix a través de la web de la Conselleria d’Economia Sostenible on s’ofereix tota la informació relativa a COVID-19 i la seua repercussió en l’activitat econòmica de la Comunitat (consultar ací).

Des d’Economia es recorda que les persones desocupades tenen a la seua disposició els serveis que ofereix Labora a través de dues línies de WhatsApp, el correu electrònic labora@gva.es i les xarxes socials @GVALabora