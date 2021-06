Economia concedeix més de 733.000 euros a 30 ajuntaments per a reformar mercats municipals i infraestructures per a mercats de venda no sedentària

Connect on Linked in

La Conselleria d’Economia Sostenible ha concedit ajudes per valor de 733.738,76 euros van dirigides a administracions locals per finançar obres de reforma en mercats municipals.

Aquests ajudes formen part de la convocatòria anticipada per a l’exercici 2021 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.

L’objectiu és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en el d’aquests mercats a través del foment de l’adaptació d’infraestructures, i la millora de l’equipament, la gestió i els serveis.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent ha explicat que “volem potenciar els mercats municipals per tot el que suposen, perquè fixen la trama urbana, vertebren pobles i ciutats i ajuden a ser un referent comercial”.

El conseller ha afirmat que “apostem per la pervivència dels mercats, que han de competir amb altres formats comercials, pels valors immaterials i culturals que representen, i per això volem donar suport a les reformes que necessiten, perquè puguen adaptar-se a les necessitats dels nous temps i que demanden els consumidors “.

Destinació de les ajudes concedides

Un total de 30 ajuntaments rebran ajudes per valor de 733.738,76 euros per realitzar o bé reformes en els seus mercats municipals o per millorar les infraestructures per a la venda no sedentària.

D’aquestos, a un total de 23 se’ls han concedit ajudes per a la renovació de mercats municipals, que tenen com a objectiu la introducció o la millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial i l’adaptació de l’àrea confrontant dels mercats municipals o d’àrees urbanes de concentració comercial.

Les altres 7 entitats locals rebran ajudes per a l’adaptació de les infraestructures necessàries per a l’exercici de la venda no sedentària, mitjançant la introducció o la millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial en convivència harmònica en espais multifuncionals.