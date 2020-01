Economia convoca ajudes amb un import de 32 milions d’euros per a la tercera fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana

Connect on Linked in

Aquestes subvencions contribuiran al creixement i consolidació de les pimes industrials de la Comunitat



El termini per a la presentació de les sol·licituds abasta des del 27 de gener fins al 27 de febrer de 2020







La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes anticipades, amb un pressupost inicial de 32 milions d’euros, per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020, dins del marc de la tercera fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).



Aquestes ajudes estan destinades als sectors del calçat, ceràmica, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.



Podran beneficiar-se les xicotetes i mitjanes empreses privades que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat una activitat industrial productiva vinculada a aquests sectors.



L’objectiu de les subvencions és donar suport a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials de la Comunitat.



Actuacions subvencionables



Tal com estableix la convocatòria, que s’ha publicat aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, seran subvencionables els projectes d’inversió que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials nous o que ja estiguen en producció en la Comunitat Valenciana, així com les que comporte millores o modernització de les línies de producció.



L’ajuda consistirà en una subvenció del 35% del total de les despeses subvencionables. Així, entre les despeses subvencionables destaquen entre altres l’adquisició o millora de maquinària, aparells, i l’adquisició, costos d’implantació i posada en funcionament d’actius immaterials vinculats als processos productius.



L’import mínim subvencionable serà de 20.000 euros, excepte per al sector de la producció de videojocs que serà de 10.000 euros.



El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del 27 de gener fins al 27 de febrer de 2020.