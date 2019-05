Economia destinarà uns 600 milions entre 2019 i 2021 en ajudes per a la transformació del model productiu valencià

Print This Post

Sectors productius, Comerç i Treball destinarà 599.871.000 euros en ajudes per a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana en els pròxims tres anys, segons el Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021 (PES), que substitueix l’anterior pla 2016-2018.

El nou pla, aprovat per la Conselleria el passat mes d’abril, es pot consultar a la web

Climent ha explicat que “hem de continuar impulsant polítiques que augmenten la productivitat de les empreses, que ajuden a reduir més ràpidament la taxa d’atur i la temporalitat, per així millorar la renda per càpita i les condicions de vida de les valencianes i els valencians”.

Segons el conseller, “es continuarà incidint en la transformació de la nostra economia cap a una economia del coneixement, el talent, la innovació i la internacionalització, ajudant a que hi haja un major pes de la indústria en el nostre territori, a l’obertura i la internacionalització dels sectors productius. Així mateix, se seguirà apostant la transformació digital i la innovació, a un model de major benestar laboral, donant suport a la creació d’ocupació estable i de qualitat, als autònoms, emprenedors i pimes, així com a l’economia social i el cooperativisme, l’impuls de les energies renovables, l’autoconsum i l’eficiència energètica i a un model de comerç equilibrat”.

Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021

El Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021 constitueix un marc de referència en el procés de planificació pressupostària anual, que vincula l’assignació de recursos a la consecució d’objectius en les matèries pròpies de la seua competència.

En el cas de la Conselleria, el pla alinea la seua activitat i recursos en els propers anys a les necessitats dels agents econòmics, empreses i persones per a la consecució de la transformació del model productiu que està impulsant el Consell.

El pla integra la política de subvencions de la Conselleria d’Economia i de totes les seues entitats adscrites, com Ivace, Invassat, Centre d’Artesania i TAL, exceptuant Labora-Servei Valencià d’Ocupació i Formació, que compta amb un pla propi, ja que les seus polítiques estan integrades en estratègies d’abast territorial i temporal divers, com l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació.

Els objectius estratègics que inspiren les accions subvencionables incloses en el PES 2019-2021 són:

1- Impulsar la participació i l’activitat dels agents econòmics i socials

2- Millorar els sistemes d’informació i de resolució de conflictes en l’àmbit laboral, i protegir els treballadors en situacions de crisi empresarial

3- Promoure el model econòmic de desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana, amb especial atenció al foment de l’economia social i l’emprenedoria

4- Millorar les condicions del teixit productiu i el seu entorn per a un desenvolupament sostenible

5- Incrementar la capacitat de recerca, desenvolupament i innovació a la Comunitat Valenciana

6- Impulsar el desenvolupament comercial sostenible, el comerç de proximitat i el consum responsable

7- Aconseguir un model productiu i social més eficient i sostenible des de la perspectiva energètica, i més orientat a les energies renovables

8- Fomentar la internacionalització de les empreses i l’economia valenciana

A més, les bases reguladores de les subvencions previstes, incorporaran criteris objectius de valoració o criteris de preferència que contribuïsquen a la consecució d’aspectes de caràcter social, com la igualtat entre homes i dones, la integració social i laboral de persones amb discapacitat, i d’altres col·lectius de població desfavorida.