Economia introdueix l’emprenedoria verda com a nova línia d’actuació en la lluita contra el canvi climàtic i l’impacte econòmic de la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook



– El conseller l’ha anunciat en la inauguració de la jornada sobre ‘Emprenedoria verda, estratègies i polítiques aplicades’



– Climent assegura que “es pretén generar activitat econòmica a partir d’un model de negoci amb alta motivació, formació i innovació, però amb dificultat per a accedir a instruments financers”

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha introduït una nova línia d’actuació per al foment de l’emprenedoria verda dins del Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2023.

Així ho ha anunciat el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, en la inauguració de la jornada ‘Emprenedoria verda, estratègies i polítiques aplicades’, que s’ha retransmés per internet a través de la web d’emprenedors de la Generalitat.

Climent ha explicat les raons per a oferir un tractament específic al desenvolupament d’aquesta activitat: “El model de negoci d’emprenedoria verda té un alt nivell de motivació ja que, a més de voler desenvolupar una activitat econòmica, està orientat a l’economia social i també vol contribuir a la mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat i la fixació de població en el medi rural”.Així mateix, el conseller ha detallat que respon al fet que “també es detecta que, malgrat ser models empresarials d’una alta intensitat en formació i innovació, necessiten mentorización avançada específica i accés a finançament “.

El conseller ha emmarcat aquesta iniciativa en la transformació del model productiu valencià i en el doble repte actual de la lluita contra el canvi climàtic i de superar l’impacte de la COVID-19 en l’activitat i l’ocupació.

Segons el conseller, “aquests reptes obrin la porta a la creació de nombroses iniciatives econòmiques perquè l’economia verda no està renyida amb la rendibilitat financera i el seu objectiu és aconseguir un equilibri entre l’aspecte social, econòmic i ambiental, per la qual cosa els processos de producció generen riquesa sense danyar al medi ambient”.

“També és una eina important per a la inclusió econòmica, ja que redistribueix el capital natural i social i permet una sostenibilitat en el temps”, ha assegurat.

Nova línia del Pla Estratègic de l’Emprenedoria

El Pla Estratègic d’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana ja recull actualment diferents línies d’actuació específiques en l’àmbit del desenvolupament sostenible.

No obstant això, a partir d’ara, la Conselleria d’Economia ha establit que l’emprenedoria verda tinga una consideració d’objectiu estratègic propi en el Pla, alineant-se amb els objectius marcats per l’Agenda 2030 per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aquest nou objectiu estratègic permetrà visibilitzar i impulsar el compromís amb les activitats configurades com a “economia verda” mitjançant tres eixos: l’impuls públic a l’emprenedoria verda, la potenciació dels facilitadors financers i les xarxes que connecten als inversors amb l’emprenedoria i la visibilització de l’emprenedoria verda com a model de negoci amb futur.