Economia obri el termini d’ajudes per a pimes industrials en la tercera fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana

Connect on Linked in

Es donaran suport a les inversions en actius materials i immaterials que milloren la competitivitat i sostenibilitat de les pimes



El pressupost inicial és de 32 milions d’euros i el termini finalitzarà el pròxim 27 de febrer de 2020

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha obert aquest dilluns 27 de gener el termini per a sol·licitar les ajudes de 2020 per a pimes en la tercera fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).

Les subvencions, dirigides a pimes industrials de la Comunitat, compten amb un pressupost inicial de 32 milions d’euros amb l’objectiu de millorar la seua competitivitat i sostenibilitat.

Les ajudes estan destinades als sectors del calçat, ceràmica, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, paper i arts gràfiques, valorització de residus, biotecnologia, producció audiovisual i producció de videojocs.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat “l’important esforç que està realitzant la Conselleria amb les pimes valencianes fent costat als principals sectors industrials amb una inversió de 32 milions d’euros per a aquest exercici 2020, mantenint així l’esforç inversor de 2019”.

El titular d’Economia ha subratllat que les ajudes “consistiran en una subvenció del 35% del total de les despeses subvencionables” i ha subratllat que, en el cas de tractar-se d’empreses afectades per la DANA que va patir la Comunitat Valenciana el setembre de 2019, “la subvenció podrà elevar-se fins al 50% del pressupost subvencionable”.

De la mateixa manera, ha ressaltat l’adaptació d’aquestes ajudes als sectors emergents, especialment al sector dels videojocs.

Climent ha posat l’accent principalment que, en l’exercici 2019, ja s’han beneficiat prop de 400 pimes industrials de la Comunitat “i l’objectiu és continuar donant suport a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial durant aquest any 2020 per a contribuir al creixement i consolidació de les pimes valencianes”.

El conseller ha explicat que podran sol·licitar les ajudes les xicotetes i mitjanes empreses que vagen a desenvolupar projectes d’inversió que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials, així com les que comporten millores o la modernització de línies de producció.

Se subvencionaran les inversions realitzades entre l’1 de gener de 2020 i la data de justificació de l’ajuda, el termini màxim de la qual finalitza el 31 d’octubre de 2020.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 27 de febrer de 2020.

Costos subvencionables

Seran subvencionables, entre altres, els costos d’adquisició i millora d’actius materials com ara màquines, aparells, equips i instal·lacions, així com els motles o matriceria, maquinària per a certificació, transformadors, panells solars, equips d’autoconsum o equips de tractament dels residus generats pel procés industrial.

Així mateix, la convocatòria estableix la subvenció dels vehicles i equips de transport interior com a carretons, maquines elevadores o transportadores, o la maquinària i equips relacionats amb el magatzematge, embalatge, preparació i la logística de les matèries primeres, productes intermedis o productes acabats.

De la mateixa manera, s’ajudarà a la compra, implantació i posada en funcionament d’actius immaterials vinculats als processos productius de l’empresa, incloent els destinats a la modelització, simulació i virtualització de processos industrials, els destinats al manteniment preventiu, automatització, i sensorització dels processos industrials, així com les aplicacions de gestió logística interna i externa (CRM) o les tecnologies de gestió integrada de la informació de l’empresa (ERP).

S’inclouen ací, en tot cas, les llicències de programari, excloses les que siguen de propòsit general. També es consideraran com a actius immaterials el desenvolupament d’aplicacions a mesura vinculades directament a la producció, així com el pagament de costos per ús de solucions i aplicacions necessàries per a la producció, des de l’1 de gener de 2020 fins a la data de justificació.

També s’admetrà l’adquisició de drets de propietat industrial, com a paleses, llicències o dissenys industrials, obtinguts de fonts externes en condicions de plena competència.

A més seran subvencionables les despeses en registre de marques, patents o dissenys, així com els de renovació.

També es contemplen els costos d’enginyeria per col·laboracions externes sempre que siguen intrínsecament necessàries per a alguna d’actuacions subvencionables.