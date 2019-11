Edgar Bresó ens conta que és el que realment es va aprovar en l’últim plenari d’Algemesí.

Connect on Linked in

Bresó asegura que les coses no es com es pinten en alguns mitjans de comunicació. Ens ha esclarit la veritat.



En l’últim plenari d’Algemesí es va acordar que serà cada 3 mesos quan facen el recompte d’hores del mes de cada treballador. El regidor d’Urbanisme i Turisme d’Algemesí ens ha esclarit el tema.

Avans era a l’any i ara pel be de tots es farà cada tres mesos

Tot es fa pel be de tots i per que no s’acumulen les hores per a uns i per a altres.

L’Ajuntament d’Algemesí sempre mira pel be de tots.