Eduardo Russu, establit a Almussafes, es prepara per al Marathon Des Sables

En la prova, considerada extrema, es recorren 250 quilòmetres en sis dies en ple desert marroquí

L’esportista s’entrena al costat del preparador físic almussafeny Marcos Greus

L’esportista Eduardo Russu, veí d’Almussafes, participarà el pròxim mes d’abril en el Marathon Des Sables, considerada la carrera més dura en autosuficiència del món. En les sis etapes que la componen, es recorren 250 quilòmetres en ple desert del Marroc, sent obligatori carregar tant amb el menjar necessari com amb diferents materials com el sac de dormir, una brúixola, una llanterna o desinfectant, entre altres elements. Russu, comissari en la Policia Local de València, participarà en aquesta prova al costat de tres amics i s’entrena per a aquest repte des de fa sis mesos amb el preparador físic almussafeny Marcos Greus.

El Marathon Des Sables és un dels més durs que existeixen. En sis etapes, els seus participants recorren 250 quilòmetres per les arenes del desert del Marroc carregant amb tots els aliments necessaris i els materials obligatoris, entre els quals es troben el sac de dormir i un kit per a fer front a possibles mossegades de serps. Aquestes dificultats afegides a qualsevol aventura esportiva considerada extrema no han sigut impediment perquè Eduardo Russu, resident a Almussafes, haja acceptat el repte.

El pròxim 5 d’abril, aquest Comissari Cap de la 5 Unitat de Districte de la Policia Local de València s’embarcarà en aquest emblemàtic desafiament al costat d’altres dos amics agents i un bomber, els qui s’uniran a les altres 800 persones inscrites en la carrera per a realitzar un recorregut en el qual es preveuen condicions meteorològiques realment dures, amb màximes de 50 °C i mínimes de tan sols 5 °C. A més, a l’esforç físic s’uneix l’esforç econòmic que suposa inscriure’s en la iniciativa, perquè tan sols la confirmació de la plaça ascendeix a 3.100 euros, al que cal sumar les despeses de desplaçament i del material necessari per a dur a terme el repte en les adequadament.

Tal com explica el propi Russu, la preparació no està sent senzilla. Arribar bé a la prova suposen diversos mesos d’intens entrenament, encara que es partisca d’un excel·lent estat de forma física. Per això, l’esportista porta sis mesos entrenant a un nivell molt alt, amb llargues sessions de running per la muntanya, classes natació o exercicis amb peses en el gimnàs, entre altres activitats. Russu, membre del Club Rantelles d’Almussafes, compta amb l’ajuda del preparador físic local Marcos Greus.

Encara que està convençut que podrà concloure el recorregut i es mostra animat i esperançat, la qual cosa més el preocupa és el desgast psicològic. Tant la seua experiència prèvia en aquest tipus de carreres com les opinions que ha rebut sobre aquest tema l’han portat a la conclusió que tan important resulta l’entrenament físic com el mental.

Trajectòria esportiva

El comissari es troba davant el desafiament més complicat de la seua trajectòria, que va començar fa molts anys. Abans de 2006 ja practicava el running, encara que no va ser fins a 2007 quan va començar a interessar-se pel triatló. En 2011 es va inscriure en un club esportiu de la ciutat de València i aqueix mateix any va participar en Alemanya en la seua primera prova Iron Man. A l’any següent, en 2012, va ser una de les persones que es va atrevir a realitzar la Salou Extreme Man, a la qual li van seguir les Ironman de Niça (2013), Vitòria (2014) i novament Niça (2016).

En 2016 va haver de parar per a preparar-se unes oposicions que va aconseguir superar amb èxit al gener de 2018. Aqueix mateix mes, es va inscriure en el Marathon Des Sables per a celebrar la consecució d’aquest important objectiu professional, al qual se li van unir en primer lloc Jorge Gil Bodón i Alfonso de Miguel, amics que li van confirmar la seua participació just el dia de la boda de Russu, el mes d’abril passat. Posteriorment, es va incorporar a l’expedició el bomber Teo Javaloyes.

El pròxim 7 d’abril, amb el tret d’eixida de la trenta-quatrena edició de la considerada com la carrera més dura en autosuficiència del món, la localitat d’Almussafes estarà representada una vegada més per un almussafeny en el Marathon Des Sables, atés que en 2017 ja va formar part de la llista de corredors Kike Ordás.