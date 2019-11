Educació acosta les bones pràctiques en l’FP Dual a més de 400 docents

– El secretari autonòmic d’Educació i FP, la directora general d’FP del Ministeri i el viceconseller basc d’FP aborden els reptes de futur de l’FP Dual

La primera de les tres jornades arranca a València i després se’n farà a Castelló i a Alcoi

El secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler, ha obert al complex La Petxina de València la primera de les tres jornades que, amb el títol ‘Difon FP Dual’, promou la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per primera volta amb l’objectiu d’acostar a més de 400 docents les bones pràctiques en Formació Professional Dual que es desenvolupen en l’ensenyament valencià.



Aquestes jornades estan organitzades per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria, juntament amb els dos centres de formació, innovació i recursos educatius (Cefire) específics d’FP que té Educació de la Generalitat a Cheste i Alcoi; aquest últim, de nova creació el present curs. A més, compta amb ajudes dels fons de la Unió Europea.



“Amb aquestes jornades es vol oferir un espai de participació i de formació per al col·lectiu docent, presentar noves tendències educatives i projectes innovadors i reflexionar conjuntament sobre cap on ha de caminar l’FP Dual valenciana”, ha subratllat el secretari autonòmic, Miquel Soler. “Volem millorar la comunicació entre el sector productiu i els centres de Formació Professional perquè és fonamental que els centres educatius coneguen de primera mà els requeriments de les empreses a l’hora de contractar, i que les empreses coneguen les titulacions que ofereix actualment el catàleg d’FP, així com les capacitats que pot desenvolupar l’alumnat una vegada obtingut el títol corresponent; una interacció mútua i constant que incrementarà les oportunitats d’integració en el mercat de treball dels estudiants d’FP”, ha apuntat.



La primera de les trobades compta amb 200 professors i professores inscrits i té com a objectiu contribuir a la difusió del coneixement de la Formació Professional Dual i propiciar una reflexió sobre els desafiaments i oportunitats perquè aquesta assolisca uns nivells òptims de qualitat.



La segona jornada ‘Difon FP Dual’ tindrà lloc el pròxim dimarts, 19 de novembre, al Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Costa de Azahar del Grau de Castelló sota el títol ‘Reprogramació de l’FP Dual’ i ja té 70 docents inscrits. Tancarà el cicle la trobada ‘L’abecé de l’FP Dual’, que se celebrarà el dimarts, 26 de novembre, al Centre d’Art d’Alcoi i en la qual participaran més de 130 docents.



Cadascuna de les jornades inclou una ponència sobre les propostes de futur de l’FP Dual a càrrec de referents en els ensenyaments professionals en l’àmbit estatal. Així, en la trobada de València intervé la directora general d’FP del Ministeri d’Educació i Formació Professional, Clara Sanz, mentre que a Castelló la conferència la impartirà Miquel Soler, secretari autonòmic d’Educació i FP. A Alcoi el convidat serà el viceconseller de Formació Professional del Govern d’Euskadi, Jorge Arévalo.



En les jornades també participen empreses representatives dels diferents sectors que ja treballen amb l’alumnat valencià en un model dual de pràctiques remunerades, com ara Bankia, Thyssenkrupp Galmed, Jacinto Cienfuegos e Hijos, SL i Gnomostudios.



Mostra de bones pràctiques de centres educatius capdavanters



‘Difon FP Dual’, a més de xarrades generals en les quals s’aporta una visió del context de l’FP Dual en l’àmbit del territori valencià i l’estatal, inclou durant el mati taules redones d’experiències amb les empreses representatives abans esmentades.



També es desenvolupen tallers i exposicions de models de bones pràctiques de centres educatius capdavanters que s’estan impulsant des de la Conselleria d’Educació.



En el cas de la trobada de València, es presentaran els projectes dels IES 9 d’Octubre de Carlet i Henri Matisse de Paterna, així com els dels CIPFP de Catarroja i Blasco Ibáñez de València. A més, en les tres jornades, l’IES Pere Maria Orts de Benidorm portarà a terme un taller pràctic sota el lema ‘L’abecé de l’FP Dual’.



Més de 2.400 persones estudien FP en la modalitat dual



En el curs 2018-2019 el sistema educatiu valencià d’FP Dual comptava amb 2.421 alumnes, més del doble que en el curs 2017-2018, amb 1.054. En el present curs, s’espera continuar incrementant l’alumnat en aquesta modalitat, que augmenta la formació pràctica en l’empresa. Dels més de 2.400 alumnes que estudiaven FP Dual el curs passat, 217 eren de les comarques d’Alacant, 165 de les de Castelló i 2.039 de les de València.



El 41% de l’alumnat valencià d’FP Dual realitzà pràctiques remunerades en les empreses, mitjançant una beca o bé un contracte d’aprenentatge. La franja d’edat mitjana d’aquest alumnat se situa entre els 17 i els 21 anys. Del total d’alumnat en modalitat dual, el 52,5% són homes, i el 47,5%, dones.



El 54,5% de l’oferta d’FP en modalitat dual és de grau superior, i el 45,1%, de grau mitjà, mentre que el 0,4% correspon a FP Bàsica. En aquest curs, hi ha oferta d’FP Dual en totes les famílies professionals presents en el catàleg valencià d’estudis professionals.



Quant a inserció laboral, de mitjana, prop de dos de cada tres alumnes d’FP Dual (el 65%) són contractats en acabar els seus estudis. Aquesta taxa d’èxit laboral arriba al 100% en algunes famílies professionals amb alta demanda per part de les empreses.