Educació activa el web aulasegura.es amb informació pràctica sobre el retorn a classe

Connect on Linked in

El web inclou preguntes freqüents sobre la tornada a classe amb les mesures de seguretat, higiene i protecció establides als centres educatius

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha activat el web consultar ací, en què es posa a la disposició de la comunitat educativa valenciana la informació sobre la tornada a l’escola en condicions de seguretat en aquest curs 2021-2022.



El conseller Vicent Marzà ha destacat que “activem aquest portal web el primer dia de treball del professorat, que durant una setmana estaran treballant per a rebre l’alumnat el pròxim dia 8 de setembre. Moltes famílies, a més, ja s’estan preparant per a la tornada a l’escola i aquesta informació és útil i es pot consultar de manera àgil”.



El portal inclou els protocols de seguretat, higiene i protecció establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen sobre la tornada a classe.



A més, ‘aulasegura.es’ disposa d’un centre d’atenció telefònica, el 900 300 555 per a atendre també dubtes.



Segons el conseller Vicent Marzà, “amb aquest espai volem que la comunitat educativa tinga un bon accés a informació bàsica sobre un curs en què moltes pautes i dinàmiques estan ja molt integrades pel curs passat, però és necessari que la informació continue al seu abast en tot moment”, i ha afegit.



Vicent Marzà ha afegit que el context sanitari “és diferent perquè el personal dels centres ja està immunitzat i tot l’alumnat a partir dels 12 anys ja tindrà la primera pauta de vacunació quan torne a classe el 8 de setembre. No obstant això, hem de continuar acomplint les mesures que ens marquen les autoritats sanitàries i aconseguir també enguany que els centres educatius siguen els espais de socialització més segurs. Està tot preparat des de juliol i amb tots els recursos de personal i de material, neteja i higiene organitzats”.



El curs passat el portal consultar ací va rebre un total de 345.548 visites, el 95 % de les quals es van fer durant el mes de setembre.