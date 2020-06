Educació amplia l’oferta de Formació Professional en 48 cicles més i implanta els cinc nous cursos d’especialització

Connect on Linked in

Del total de nous cicles, 19 es creen en instituts de les comarques d’Alacant, 9 en instituts de Castelló i 20 en instituts de València



– Destaca la implantació per primera vegada del cicle superior en Manteniment Aeromecànic d’Helicòpters de Turbina que s’ofereix al CIPFP de Cheste



– El sistema educatiu valencià és l’únic en tot l’Estat que implantarà els cinc nous cursos d’especialització aprovats recentment pel Ministeri







La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amplia l’oferta de Formació Professional per al pròxim 2020-2021 amb l’apertura de 48 cicles formatius. A més, el sistema educatiu valencià és l’únic en tot l’Estat que implantarà els cinc nous cursos d’especialització aprovats recentment pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (FP) mitjançant el Reial decret 478/2020, de 7 d’abril.



Del total de nous cicles, 19 es creen en instituts de les comarques d’Alacant, 9 en instituts de les comarques de Castelló i 20 en instituts de les comarques de València. Dels nous cicles, n’hi ha un que s’implanta per primera vegada: el cicle de grau superior en Manteniment Aeromecànic d’Helicòpters de Turbina, que s’ofereix al CIPFP de Cheste.



Els cinc nous cursos d’especialització en FP, que consten d’entre 600 i 720 hores de formació avançada, permetran a les persones que han fet un cicle superior aprofundir i actualitzar la seua preparació en les noves tècniques i eines que demana el mercat laboral en diferents sectors estratègics.



A les comarques d’Alacant s’implantaran dos d’aquests nous cursos d’especialització: l’IES Cotes Baixes d’Alcoi ofereix el de Fabricació Intel·ligent, dirigit a potenciar la innovació industrial en el sector del tèxtil i del plàstic a l’eix Ontinyent-Alcoi-Ibi de cara a desenvolupar el projecte d’indústria de la salut impulsat per la Generalitat; i el de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació s’impartirà a l’IES Severo Ochoa d’Elx amb l’objectiu d’atendre la demanda en ciberseguretat informàtica tant de les empreses internacionals del Districte Digital d’Alacant com del clúster d”start-ups’ digitals de la capital del Baix Vinalopó.



A l’IES Politècnic de Castelló de la Plana s’implantarà el curs d’especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d’Operació. Naix per a donar servei al potent nucli industrial de la comarca de la ciutat de Castelló i la seua àrea d’influència, en la qual tant la digitalització com la seguretat en les instal·lacions són claus en els sectors ceràmic i químic.



A les comarques de València s’ofereixen els dos nous cursos d’especialització restants: el de Digitalització del Manteniment Industrial, que s’ofereix al CIPFP Faitanar de Quart de Poblet, i el de Forneria i Brioixeria Artesanals. Aquest últim és l’únic dels cinc al qual es pot accedir des d’un cicle de grau mitjà.



Dels 48 nous cicles amb què s’amplia l’oferta d’FP en el sistema educatiu valencià, 6 són d’FP Bàsica, 16 de grau mitjà i 26 de grau superior. Concretament, dels 6 d’FP Bàsica, 3 s’obriran a les comarques d’Alacant, 2 a les de Castelló i 1 a les de València. Dels 16 de grau mitja, es crearan 4 a les comarques d’Alacant, 1 a les de Castelló i 11 a les de València. L’ampliació de l’oferta de grau superior inclou 12 cicles a les comarques d’Alacant, 6 a les de Castelló i 8 a les de València.



Admissió telemàtica del 17 al 25 de juny



La presentació de sol·licituds telemàtiques d’admissió en Formació Professional es farà del 17 al 25 de juny. En el cas de l’FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol i la matriculació serà del 22 al 28 de juliol.



Pel que fa al grau mitjà, grau superior i els nous cursos d’especialització d’FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol. Es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol i la matriculació serà de l’1 al 9 de setembre.