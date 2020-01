Educació anuncia que s’impartiran cicles formatius en el nou institut

Connect on Linked in

El Director General de Centres Docents de la Generalitat, Joaquín Carrión, ha notificat a l’Ajuntament d’Albal que el nou institut comptarà amb quatre cicles formatius en la seua formació. Així, l’alumnat que ho desitge podrà matricular-se per a obtindre els títols de Tècnic en electromecànica de vehicles, Tècnic superior en automoció, Tècnic en activitats comercials i Tècnic Superior en Gestió de vendes i espais comercials. L’anunci es va realitzar amb data 3 de desembre i informa que l’IES número d’Albal comptarà amb una superfície de més de 1.500 metres quadrats.



El nou IES es construirà amb fons de l’EDIFICANT

El pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius (EDIFICANT), posat en marxa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana va aprovar la construcció d’un nou institut a Albal. Decisió que va ser notificada a l’alcalde Ramón Marí, al febrer, per part del Subdirector d’Infraestructures educatives, Jesús García.

El complex educatiu de secundària i cicles formatius número 2 albergarà a 500 escolars, estarà dotat de 12 unitats d’educació secundària, quatre de batxillerat i ara se sumen les 14 dedicades a la formació professional, en un edifici que tindrà 5.600 metres quadrats. Per a la seua execució, el consistori ha disposat una parcel·la de 10.857 metres quadrats, de propietat municipal i qualificada per a equipament educatiu cultural, està situada en el sector 1.1.B, al costat del parc Benamá on en aquests moments es construeix aquesta gran zona per a l’oci, esport i esbarjo de 25.000 metres quadrats. S’enceuntra entre el carrer Vaig moldre Cremat i la rotonda de la carretera CV-400´, “l’únic terreny municipal que compleix amb els requisits dimensionals exigits per a l’administració autonòmica”, com explicara el primer edil.

El nou centre educatiu completarà l’oferta d’ensenyament secundari a Albal que ara compta amb 29 unitats de secundària i set de batxillerat, en una parcel·la de 17.6664 metres quadrats. El departament d’urbanisme municipal continua atenent els tràmits administratius precisos que requereix la Conselleria per a començar a executar el projecte.



LA DIRECCCIÓN I L’AMPA DE L’IES 1 CELEBREN LA NOTÍCIA

Després de la trobada de Marí amb el Subdirector d’Infraestructures, l’any passat, l’alcalde va donar a conéixer a la corporació l’anunci de la construcció del nou centre educatiu. El primer edil i la regidora d’Educació, també van donar trasllat del projecte a Cristina Peris, directora de l’IES número 1 i a l’AMPA els qui es van congratular de la notícia perquè “s’aconseguirà donar una solució definitiva a la massificació actual de l’institut”.