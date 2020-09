Educació contracta cinc monitors i monitores per a reforçar la plantilla als centres educatius de Paiporta

Print This Post

La Regidoria també ha contractat els serveis d’una empresa de mudances per atendre les necessitats de trasllats i condicionament de les aules i espais a les instal·lacions educatives

La Regidoria d’Educació continua aplicant un pla d’accions que garantisquen una incorporació a l’escola segura i un curs escolar 2020-2021 amb la protecció de la salut de l’alumnat com a prioritat i al centre de les polítiques municipals.

Amb aquest objectiu, Educació ha contractat més personal educatiu. En concret, cinc monitors i monitores que se sumaran als 17 docents aportats per la Conselleria d’Educació com a reforç de les plantilles dels centres educatius paiportins. Aquests monitors i monitores s’encarregaran del funcionament de la matinera i de regular i controlar les entrades i eixides dels centres així com, que seran escalonades, amb una dedicació de dues hores al matí i una hora de vesprada.

“Estem dedicant tots els recursos econòmics de què disposem a millorar les condicions de neteja i desinfecció dels centres, garantir la reducció de les ràtios a les aules amb el personal apropiat, condicionament dels espais dels centres o a preparar entrades i eixides segures amb més personal i un control policial que garantisca el compliment de la distància mínima de seguretat entre famílies i alumnat. En definitiva, treballem per fer d’aquesta tornada a l’escola una tornada segura i minimitzar el risc de contagi al llarg de tot el curs”, ha manifestat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

Així mateix, Educació també ha contractat els serveis d’una empresa de mudances, que estarà a disposició dels centres escolars de la localitat durant 140 hores, per ajudar-los amb les tasques de buidatge, trasllat i condicionament d’aules i espais en les instal·lacions escolars per tal d’habilitar espais suficients i segurs per al desdoblament i reducció de la ràtio de les aules.