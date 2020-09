Educació coordina amb Sanitat i Emergències la seguretat de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes

Les PUC arranquen el 2 de setembre amb l’examen escrit del nivell B2 d’Anglés amb 7.432 aspirants



Les policies locals i Protecció Civil formen part del dispositiu per a assegurar els accessos als aularis sense aglomeracions



Hi haurà controls de temperatura a l’inici de cada prova i la mascareta serà obligatòria en les proves escrites i les orals







El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, s’ha reunit per videoconferència amb el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, per a ultimar tot el dispositiu de mesures de protecció i prevenció davant de la COVID-19 que acompanyarà els exàmens escrits de les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes del curs 2019-2020, que tenen lloc entre demà i el pròxim 17 de setembre.



La trobada telemàtica culmina diverses setmanes de treball en les quals Educació i Sanitat de la Generalitat han actualitzat tots els protocols per a garantir la seguretat d’unes proves en què s’han inscrit 33.346 persones: 10.533 a les EOI de les comarques d’Alacant, 4.738 a les comarques de Castelló i 18.075 a les de València.



Les PUC arranquen el 2 de setembre amb l’examen escrit del nivell B2 d’Anglés, la prova més nombrosa de totes, amb 7.432 aspirants: 2.199 a les comarques d’Alacant, 1.125 a les de Castelló i 4.445 a les de València. Aquesta prova és la que ocupa més aularis per a garantir la distància interpersonal d’1,5 metres de distància entre els aspirants.



El dispositiu de prevenció i protecció marca l’ús de la mascareta obligatòria tant en les proves escrites com en les orals, també inclou que la Policia Local i Protecció Civil s’organitzen per a evitar aglomeracions en l’accés als aularis de les proves. A més, hi haurà controls de temperatura en els accessos als recintes on es desenvolupen els exàmens.



Rubén Trenzano ha destacat que “la coordinació a tres bandes entre Educació, Sanitat i Emergències té com a objectiu garantir que cap de les persones que participen en les PUC, tant l’alumnat com el professorat, córrega cap risc”. “Ara està en les nostres mans fer-ho possible, corresponsabilitzant-nos totes i tots amb el compliment de les mesures de prevenció i protecció”, hi afig el director general.



Les proves es desenvoluparan durant diverses setmanes segons l’idioma i el nivell. Els exercicis conclouran el dijous 17 de setembre amb la prova de Francés B2.



Enguany, 33.346 persones s’han inscrit a les PUC que organitza la xarxa d’EOI del Sistema Educatiu Valencià, que està configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes en 66 municipis, que ofereixen l’ensenyament de 17 llengües en total: alemany, anglés, àrab, espanyol, basc, francés, grec, italià, portugués, romanés, rus, valencià, xinés, neerlandés, finés, polonés i japonés. Prop de dos de cada tres dels aspirants, un total de 21.231, s’han matriculat pel torn lliure, mentre que els 12.115 restants són alumnes oficials de les EOI.



Les quatre activitats de què consten les PUC són: comprensió de textos escrits; comprensió de textos orals; mediació escrita, i producció i coproducció de textos escrits. La part oral, que inclou les proves de producció i coproducció de textos orals i les de mediació oral, es realitza per parelles i en cas que hi haja un nombre imparell de candidats, per trios, i s’allarga proporcionalment el temps de la prova. Aquestes proves també es fan amb mascareta i amb una mampara al mig entre el professorat i l’alumnat, els quals, a més, se situen a dos metres de distància.