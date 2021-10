Educació desenvoluparà el programa ‘Resistències artístiques’ en 30 centres educatius

– Se seleccionaran 30 projectes per a 30 centres: 10 d’Alacant, 8 de Castelló i 12 de València



– Els centres tenen fins al 2 novembre per a inscriure’s en el programa

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través del Consorci de Museus, obri la convocatòria ‘Resistències artístiques: processos artístics en entorns educatius’ per tal d’impulsar entorns de treball col·laboratiu que uneixen art i educació.



La iniciativa promou la realització de propostes pedagògiques creatives i innovadores amb la realització de ‘resistències artístiques’ o ‘residències d’art’ que integren creadores i creadors que tinguen una proposta artística en la vida escolar.

En aquesta primera fase se seleccionaran 30 centres educatius, on es duran a terme 30 projectes col·laboratius diferents.



La tria inclourà 8 centres de les comarques de Castelló, 10 centres de les d’Alacant i 12 centres de les de València, que comptaran amb un repartiment equilibrat de nivells educatius. En una segona fase, una vegada escollits els 30 centres participants, s’assignarà a cadascun un projecte artístic entre els seleccionats prèviament pel Consorci de Museus.



El programa té com a objectius visibilitzar la situació dels entorns escolars, fomentar la creació artística contemporània com a eina d’anàlisi en l’àmbit escolar i promoure la capacitat social de resoldre problemes mitjançant el treball en comunitat.



Els projectes seleccionats tindran una durada d’entre tres i sis mesos i es realitzaran en els centres entre gener i juny de 2022. A més, s’establirà un mínim de 30 hores de treball per centre.



Hi poden participar els centres públics de totes les etapes educatives i tenen fins al 2 novembre per a inscriure’s en el programa. Tota la informació: https://dogv.gva.es/datos/2021/10/14/pdf/2021_10259.pdf