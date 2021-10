Educació destina 33,5 milions d’euros per a millorar 15 centres educatius

Connect on Linked in

Les noves actuacions inclouen la construcció del CEIP Graüll de Xàbia, les ampliacions dels CEIP Divina Aurora i CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna i de l’aulari del CRA Penyagolosa a Atzeneta

La Conselleria ja porta adjudicats 992,8 milions d’euros d’inversió en la millora d’infraestructures educatives mitjançant Edificant

La Conselleria d’Educació ha adjudicat 33,5 milions d’euros per a construir o millorar 15 centres educatius de 12 municipis. De la inversió destinada, 11,4 milions són per a 5 actuacions en centres educatius de les comarques d’Alacant; 7,6 milions d’euros per a 5 actuacions en centres educatius de les comarques de Castelló; i 14,5 milions d’euros per a 5 noves actuacions a les comarques de València.

Amb aquests nous 33,5 milions més d’inversió, la Conselleria d’Educació ja porta adjudicats 992,8 milions d’euros per la millora d’infraestructures educatives mitjançant Edificant: 364,3 milions per a les comarques d’Alacant, 165,7 per a les de Castelló i 462,8 milions per a les de València.

En aquesta nova tramitació mitjançant Edificant només queda que les aprove el ple municipal de cadascun dels 12 ajuntaments sol·licitants.

7 de les noves delegacions són intervencions d’una magnitud elevada perquè suposen la construcció total, ampliació o reforma integral de centres educatius. Es tracta de la nova construcció del CEIP Graüll de Xàbia, la reforma de l’antic institut de Bunyol per allotjar la secció de l’EOI i altres usos docents; les grans ampliacions dels CEIP Divina Aurora i Sant Miquel de Tavernes de Valldigna, així com de l’aulari del CRA Penyagolosa a Atzeneta per tal de culminar el seu procés de transformació en institut escola; i la rehabilitació integral de les escoles de la Llosa i Jérica.

11,4 milions d’euros per a 5 actuacions a les comarques d’Alacant

Seran 5 les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius de 3 municipis. Una d’aquestes poblacions, Beniarrés, s’incorpora per primera vegada a Edificant.

L’augment d’inversió més important es fa a la Marina Alta, amb 6,6 milions d’euros més, que es destinaran a construcció de nou del CEIP Graüll de Xàbia. La nova escola serà un centre de dues línies amb dues aules gratuïtes de 2 anys, 6 d’Infantil (3-5 anys), 12 de Primària, gimnàs i menjador equipat amb cuina pròpia.

Al Baix Vinalopó s’han destinat 3,8 milions d’euros per a realitzar tres noves actuacions a Crevillent: la més important són les obres d’adequació del CEIP Párroco Francisco Mas, amb una inversió de 2,7 milions d’euros, que permetrà reformar l’aulari d’Infantil, construir un gimnàs i un menjador així com millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica del centre; mentre que els 1,1 milions restants són per a la millora del CEIP Francisco Candela i l’escola d’adults El Puntal.

A Beniarrés, a la comarca del Comtat, la Conselleria destina més d’1 milió d’euros per a la rehabilitació integral de l’aulari del CRA Riu Serpis i la seua ampliació amb la construcció d’un gimnàs.

7,6 milions d’euros per a 5 actuacions a les comarques de Castelló

Són 5 les noves actuacions de construcció, ampliació o millora en centres educatius de municipis de les comarques de Castelló. Tres d’aquestes poblacions, Atzeneta del Maestrat, Jérica i la Llosa, entren per primera vegada en el pla Edificant.

El gruix de la inversió es concentra a la comarca de l’Alcalatén, on es rehabilitarà i ampliarà l’aulari del CRA Penyagolosa a Atzeneta del Maestrat amb una inversió de 3 milions d’euros. Aquest centre va iniciar el curs passat la seua transformació en institut escola i les obres que ara es deleguen en l’Ajuntament permetran culminar el procés, ja que quedarà configurat com un centre totalment nou amb una aula gratuïta de 2 anys, tres d’Infantil 3 a 5 anys, 6 de Primària, 4 d’ESO, i un menjador amb cuina.

A la Plana Alta s’adjudiquen 2,1 milions d’euros més d’inversió per part de la Conselleria per a tres noves actuacions que es faran en aquesta comarca. En concret, s’escometrà la rehabilitació integral del CEIP Vicente Faubell Zapata de la Llosa amb una inversió d’1,3 milions d’euros. A més, al CEIP Cardenal Cisneros d’Almassora s’invertirà més de mig milió d’euros en la reforma de la cuina i en la renovació total del sistema de calefacció, i altres 250.000 euros es destinaran a obres de millora de l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim.

L’Alt Palància suma 2,5 milions d’euros d’inversió per a la rehabilitació integral de l’aulari del CRA Palancia-Mijares de Jérica.

14,5 milions d’euros per a 5 actuacions a les comarques de València

Les comarques de València sumen 5 noves adjudicacions de fons econòmics per part de la Conselleria en 4 ajuntaments, que suposen una inversió de 14,5 milions d’euros. Dues d’aquestes poblacions, Bunyol i Montaverner, s’incorporen al pla Edificant.

El gruix de la inversió es concentra a la Safor, concretament 7,6 milions d’euros. Amb aquesta quantitat, Tavernes de la Valldigna sumarà dues noves actuacions per ampliar els CEIP Sant Miquel i Divina Aurora, amb una inversió de 4,5 i més de 3 milions d’euros, respectivament.

A la comarca de La Hoya s’invertiran vora 4,6 milions d’euros amb l’objectiu de reformar l’antic institut de Buñol per allotjar la secció de l’EOI i altres usos docents.

A la Ribera Baixa, la Conselleria invertirà prop d’1,5 milions d’euros en la reforma de l’IES Joan Llopis Marí de Cullera, on entre les diverses actuacions planificades està la modernització del gimnàs i les pistes esportives i patis.

També pujarà la inversió d’Educació de la Generalitat en uns 870.000 euros a la Vall d’Albaida, que es dedicaran a la reforma i modernització del CEIP Doctor Esplugues de Montaverner.