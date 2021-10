Educació distribueix el còmic ‘El capellà de les ratlletes’, editat pel MuVIM

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La novel·la gràfica sobre el plànol del Pare Tosca és obra de Manel Gimeno i serà repartida en els instituts i als grups que visiten la maqueta en el museu

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport distribuirà en els instituts la novel·la gràfica ‘El capellà de les ratlletes’, un còmic amb un recorregut per la figura de l’erudit Tomàs Vicent Tosca, la història de la ciutat en els inicis del segle XVIII i els costums de l’època.

‘El capellà de les ratlletes’, obra de Manel Gimeno, està editat pel Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, MuVIM, institució de la Diputació de València lligada a la figura de Tomàs Vicent Tosca (València, 1651-1723), conegut com el Pare Tosca, per la maqueta de grans dimensions que s’alberga en el vestíbul del museu.

El plànol de València, que va dibuixar l’erudit impulsor del moviment dels novatores en els inicis del segle XVIII, va inspirar la realització d’una maqueta de recreació de la capital valenciana, obra de Tallers Herraiz, que s’ha convertit en un dels grans atractius del museu. I, ara, l’Àrea de Cultura de la Diputació de València publica el còmic que rememora la creació d’aquell pla tan conegut.

Per a la diputada del MuVIM, Glòria Tello, la iniciativa també ajuda a la difusió d’un període de la història valenciana que inclou fites com la Guerra de Successió, la Batalla d’Almansa i l’abolició dels Furs, i, a més, “posa encara més en valor una aportació cartogràfica tan de referència que, en la seua versió gravada, va ser la utilitzada per Manuel Sanchis Guarner a l’hora d’incorporar plànols en el seu llibre ‘La ciutat de València’, en 1972”.

Són precisament les avantdites característiques del capellà de les ratlletes les que expliquen, en bona part, la seua difusió per la Conselleria en els instituts de les comarques de València. La directora general d’Innovació Educativa de la Conselleria, Reis Gallego, aporta una altra de les claus del repartiment als centres educatius: “La versió en valencià d’aquesta publicació és un bon instrument al servei de la docència de i en llengua pròpia, i el professorat té a la seua disposició un material nou, en el qual s’inclou un annex de Rafa Higón que pot ser molt útil a classe”.

El director del MuVIM, Rafael Company, posa en relleu que aquest còmic, alhora que recorda la figura d’un dels membres de la generació preil·lustrada, els novatores, “dona publicitat a l’existència de la nostra maqueta, que és una de les exposicions permanents del museu, i convida la ciutadania de totes les edats a continuar visitant-nos”. En aquest sentit, exemplars en valencià i en castellà d’‘El capellà de les ratlletes’ seran distribuïts als qui assistisquen a les visites guiades de la maqueta.

Rosa Albiach, coordinadora tècnica de l’edició i responsable de les exposicions permanents del MuVIM, insisteix en el fet que el còmic de Gimeno constitueix una aproximació molt acurada a l’arquitectura de la València del segle XVIII: “una obra d’aquestes característiques exigeix un esforç previ de documentació i, per què no dir-ho, una gran sensibilitat cap al patrimoni artístic i històric”. I en ‘El capellà de les ratlletes’ això està molt present.