Educació en Igualtat als centres escolars del municipi de Picassent

Connect on Linked in

La Regidoria d’Igualtat reprèn el treball de coordinació amb els centres educatius del municipi a través de diverses reunions on es planifiquen les propostes, les activitats i les iniciatives per garantir que els centres escolars porten a terme una educació on el valor de la igualtat estiga present i siga transversal.



A Picassent i fa només uns dies, ha tingut lloc la primera trobada amb un total de 30 alumnes voluntàries i voluntaris de 6é de primària i fins a 4t d’ESO dels centres escolars del municipi, com el CEIP Mare de Déu de Vallivana, el CEIP Sant Ignasi de Loiola, el Col·legi Sant Cristòfor Màrtir, l’IES l’Om, La Nostra Escola Comarcal i Les Carolines, juntament amb les coordinadores d’igualtat i les treballadores de l’àrea municipal. Una hora de treball intens que, segons apunta la tècnica d’Igualtat, Susana Tronchoni, «Ens deixa uns resultats excel·lents. Ja a l’última reunió celebrada al mes de gener es va traslladar l’interès de l’alumnat de dir la seua, d’unir-se a este espai que fins al moment comptava amb la representació dels centres escolars i la pròpia Regidoria». I és que, després d’unes dinàmiques inicials per cohesionar l’equip, l’alumnat es va organitzar per grups per definir aquelles situacions i necessitats que detectaven en el seu dia a dia respecte les relacions entre xiques i xics, tant als centres com fóra d’ells. En definitiva, propostes d’accions i activitats per a promoure la igualtat i previndre situacions de violències contra les dones.

Tal i com apunta la regidora de l’àrea, Belen Bernat, «D’esta manera, des de les escoles també es pot aconseguir treballar per una societat més igualitària i lliure de violències contra les dones».

L’anàlisi de les situacions manifestades per l’alumnat present a la reunió va deixar algunes afirmacions com, “Al pati, a moltes xiques els agrada el futbol, el bàsquet… i no diuen de jugar perquè els dóna cosa que els diguen que no”; A més, com son xiques, diuen que som inferiors que ells en l’esport”. Pel que fa als xics assistents, assenyalaren que “Alguns xics, quan veuen que les xiques no els escolten, diuen que són millors que elles”; “Quan un xic ha eixit amb moltes xiques és el millor, però si és una xica la que ho fa no diuen el mateix”. Per altra banda, “Qualsevol peça un poc curta, siga falda, samarreta o sudadera que portes, et xiulen desagradablement”.

Les propostes recollides durant la sessió varen ser plurals, com ara la realització una manifestació conjunta amb tots els centres, una perolada, la realització de tallers amb pancartes i polseres, xarrades de formació sobre el feminisme, la possibilitat d’impartir una assignatura optativa que parle de feminisme i igualtat, que el professorat parle de dones destacades en la seua assignatura, i moltes altres més.

En definitiva, una jornada molt interessant que ha deixat a totes les parts implicades amb ganes d’una nova trobada per seguir aprofundint i treballant en esta matèria tan important i necessària a la nostra societat. Perquè elles i ells, són el futur.