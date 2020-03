Educació fomenta la inclusió educativa mitjançant el teatre i la dansa

Print This Post

La trobada ‘L’art de la inclusió’ mostrarà al Teatre Principal de València el potencial de les arts escèniques a l’hora de millorar les capacitats i les competències de l’alumnat amb diversitat funcional

Cultura i Educació Inclusiva s’uneixen en aquesta activitat, que entre el 22 i el 25 d’abril acollirà espectacles realitzats per centres educatius i tallers a càrrec de les companyies Pont Flotant i Moments Art Dansa i Teatre

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport potencia les arts escèniques com a eina per millorar la inclusió educativa. Prova d’això n’és la primera edició de ‘L’art de la inclusió’, que entre el 22 i 25 d’abril, mostrarà al Teatre Principal de València i al Conservatori Superior de Dansa de València el potencial del teatre i la dansa a l’hora de millorar les capacitats i competències de l’alumnat amb diversitat funcional.

Per tal de dur endavant aquesta nova iniciativa, que compta amb tallers formatius per al professorat i amb una programació de teatre i dansa inclusius, s’han unit les àrees d’Educació i Cultura mitjançant la Direcció General d’Inclusió Educativa i l’Institut Valencià de Cultura.

Aquesta proposta innovadora mostrarà el treball que fan els centres educatius del nostre territori en relació amb les arts escèniques, la dansa i la inclusió. Així, els dies 22 i 23 d’abril es posaran en escena al Teatre Principal de València els espectacles ‘Viu la diversitat’, un obra col·lectiva dels IES Benicalap de València, Pere Boïl i Ausiàs March de Manises, i ‘T’estime’, aquest últim a càrrec del CEE Gargasindi i l’IES Ifach de Calp.

‘L’art de la inclusió’ també inclou la representació de l’obra ‘Acampada’ el dia 24 d’abril al Teatre Principal, un espectacle de la companyia professional Pont Flotant. Aquesta peça teatral, protagonitzada per actors i actrius professionals i per persones amb diversitat funcional i discapacitat, és un simulacre, una espècie d’assaig de tot allò que podria passar si sis amics, amb cultures i capacitats diferents, decidiren passar un cap de setmana junts a la naturalesa. Com afectarà l’entorn a les seues capacitats? Seran capaços de superar o d’assumir les seues pròpies incapacitats? I les dels altres? Seran capaços de despertar la seua capacitat d’adaptació, de llegir el món segons els llenguatges dels altres?

La trobada conclourà al Conservatori Superior de Dansa de València el 25 d’abril amb dos tallers de dansa i de teatre que aprofundeixen en l’educació inclusiva impartits per les companyies Pont Flotant i Moments Art Dansa i Teatre.

La directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, subratlla que ‘L’art de la inclusió’ aspira a “donar visibilitat i formar altres centres educatius perquè puguen utilitzar el teatre com a eina de transformació educativa i social”. “És una proposta formativa basada en el coneixement d’experiències de centres educatius que fan ús de les arts escèniques i la dansa en favor de la inclusió educativa i en l’adquisició d’eines que permeten replicar aquestes experiències en qualsevol àmbit educatiu”, apunta.

L’objectiu de la proposta, continua Andrés, és “potenciar les eines que ens ofereixen les arts escèniques per a millorar les capacitats i competències no solament de l’alumnat amb diversitat funcional, sinó també de tot l’alumnat en general”. En definitiva, aconseguir, mitjançant el teatre i la dansa, motivar l’alumnat, reforçar la seua autoestima, la confiança en si mateix, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, les relacions interpersonals, per a contribuir al rebuig a la violència, als prejudicis i els estereotips.

Tres vessants formatius

‘L’art de la inclusió’ té tres vessants formatius. El primer va dirigit als docents de totes les etapes, ja que a través de la xarxa de CEFIRE s’ofereixen places per a participar en els tallers de teatre i dansa inclusiva així com també per assistir als tres espectacles que acollirà el Principal. El professorat ja es pot inscriure en aquest enllaç: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&idioma=va&id=8594083&usuario=formacion

El segon vessant està pensat per als centres docents i va en la línia, segons explica Andrés, “d’impulsar que els projectes artístics dels centres educatius puguen ajudar a millorar la convivència, fomentant el treball en equip i prioritzant la inclusió de tot l’alumnat”. Per això, des de la Direcció General d’Inclusió Educativa es convidarà els centres educatius a assistir als espectacles del 22 i 23 d’abril.

El tercer vessant va dirigit a tota la societat, ja que la inclusió ha d’anar més enllà de les aules. Per això, els espectacles dels centres docents també s’obriran al públic en general igual que ho fa el del Pont Flotant. En el cas d’aquesta última obra que es representarà el 25 d’abril al Teatre Principal (20.00 hores) el preu de l’entrada és de 5 euros.–