Educació i el Consorci de Museus impulsen la xarxa ‘PLANEA’ a València per a la innovació educativa a través de l’art

– El Centre del Carme ha acollit la primera comissió territorial de la xarxa a València en què participen la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Consorci de Museus, a través del seu màster ‘PERMEA’, el CEFIRE Artisticoexpressiu, diversos agents culturals, així com els centres pilot del territori valencià, el CEIP Santa Teresa de València i l’IES Bovalar de Castelló



– ‘PLANEA’ creu que l’art ha de ser un pilar fonamental de l’educació, que contribueix de manera específica a la generació de nous imaginaris i narratives







La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana impulsen la innovació educativa a través de l’art, amb la seua participació en la xarxa ‘PLANEA’.



‘PLANEA’, xarxa d’art i escola, és una iniciativa que es desenvolupa a escala estatal. Dissenyada i impulsada per la Fundació Daniel i Nina Carasso, en col·laboració amb les entitats ZEMOS98 (Andalusia), Pedagogías Invisibles (Madrid) i el màster ‘PERMEA’ del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a València. L’objectiu de la xarxa és expandir i generalitzar pràctiques transformadores d’art i escola.



‘PLANEA’ naix com un programa pilot que en aquesta primera fase d’experimentació, que durarà cinc anys, es desenvolupa a les comunitats de Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana a través de tres nodes de mediació (ZEMOS98 a Andalusia, Pedagogías Invisibles a Madrid i el màster ‘PERMEA’ a València) i set centres educatius com a centres pilot. A la Comunitat Valenciana hi participen el CEIP Santa Teresa de València i l’IES Bovalar de Castelló.



Al llarg d’aquest curs escolar 2019/2020 s’han assentat les bases d’aquesta xarxa i s’ha constituït la comissió territorial formada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el CEFIRE Artisticoexpressiu, a més del Consorci de Museus (màster ‘PERMEA’) com a node mediador, representants dels centres pilot i diversos agents culturals.



En aquesta primera reunió que s’ha mantingut a les instal·lacions del màster ‘PERMEA’, al Centre del Carme, han estat presents la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano, i el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyats per Carlos Almela, responsable del Programa d’Art Ciutadà de la Fundació Daniel i Nina Carasso a Espanya; Clara Boj i José Campos, directors del màster ‘PERMEA’; Pepa Ortiz i Ximo Montañés en representació del CEFIRE Artisticoexpressiu; Mercedes González, mestra del CEIP Santa Teresa de València; Patricia García, vicedirectora de l’IES Bovalar de Castelló, i la creadora, Maribel Domènech. Per videoconferència ha intervingut també Pedro Jiménez, coordinador de la xarxa ‘PLANEA’ a escala estatal.



La finalitat d’aquesta xarxa és generar dades i avaluacions i extraure’n conclusions que permeten la reproductibilitat de manera sostenible de la mateixa xarxa, i faça demostrable que les propostes d’art i escola transformen l’escola, les institucions culturals i les administracions públiques competents.



‘PLANEA’ creu que l’art ha de ser un pilar fonamental de l’educació, que contribueix de manera específica a la generació de nous imaginaris i narratives, de pensament crític i de noves sensibilitats, sent un motor de ciutadania.

‘PLANEA’ pretén fer de l’Administració pública un aliat actiu en l’impuls de l’encreuament art/educació per a la transformació social.



Per a Margarida Castellano, “des de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació estem molt implicats en tots els projectes que comporten una transformació social. Entenem que no hi ha innovació sense una transformació social real, i projectes com ‘PLANEA’ suposen específicament aquest binomi art i escola que resulta essencial en el dia a dia dels nostres centres educatius i que resulta bàsic en els temps de crisi com la pandèmia, que ha suposat una finestra oberta a altres realitats”.



La directora general ha afegit que “de cara al pròxim curs, a més dels nostres programes d’innovació, volem fer èmfasi en projectes com aquest, que tenen a veure amb agents socials, contextualitzats, com un nou camí que volem explorar”.



Per la seua banda, Pérez Pont ha destacat que “l’educació i la mediació ocupen un paper fonamental en la nova manera de gestionar la programació cultural del Consorci de Museus i, per això, a través de la Fundació Daniel i Nina Carasso, ens sumem a la xarxa ‘PLANEA’ per a impulsar-los a la Comunitat Valenciana, i per a això comptem també amb el suport de nombrosos agents i professionals de la cultura i l’educació per a posar-ho en marxa”.



Els centres educatius que formen part de la xarxa busquen experimentar altres maneres d’educar i de fer escola des de la intersecció art/educació. En incorporar-se a la xarxa adquireixen un compromís que implica posar les arts en el cor del projecte de centre com a palanca d’innovació educativa, transformació social i desenvolupament sociocultural.



Aquest compromís es materialitza mitjançant la formulació d’un pla AE (pla d’art i escola que s’aprova en consell escolar i formarà part del pla de centre) de què ixen programes i activitats anuals. L’arrancada en el curs 2019/2020 ha sigut amb 7 centres pilot. Aquest nombre creixerà al llarg dels cinc cursos fins a arribar al total de 15. A més, en cada territori es despleguen uns altres centres col·laboradors que treballen de manera coordinada i participen dels recursos i palanques que la xarxa posa en marxa.



Alguns modes d’actuació d’aquesta xarxa als centres són l’impuls de residències d’artistes, mediadores i agents culturals; la posada en marxa d’agrupacions (teatre, cor, orquestra, cineclub ) o suport a les agrupacions existents, així com la formació del professorat en aprenentatge basat en projectes artístics (ABPA), grups de treball, autoformació, etc.



Carlos Almela ha explicat que al llarg d’aquestes setmanes s’estan produint les reunions territorials de seguiment a les tres comunitats participants de ‘PLANEA’ per a fer balanç entre tots i ha agraït la implicació de la Conselleria d’Educació, a través de la Direcció General d’Innovació Educativa, “amb la qual esperem tindre una relació fluida perquè ‘PLANEA’ és un experiment d’innovació educativa i volem aprendre i enriquir-nos mútuament, i també és una instància que volem obrir a la societat civil i, en particular, a la Comunitat Valenciana, s’ha convidat dos artistes com Maribel Domènech i Daniel G. Andújar perquè ens acompanyen en les nostres reflexions sobre aquest encreuament entre art i escola”.



Per la seua banda, la creadora Maribel Domènech, que exhibeix el seu últim treball ‘Accions Quotidianes’ al Centre del Carme, ha destacat que “en aquest projecte he pogut comprovar que aquests centres educatius, que ja treballen de manera transversal en un projecte innovador, ho fan de manera experimental assumint l’esperit crític que té l’art. Aquesta és una manera molt enriquidora de tornar a utilitzar l’art com un mitjà de transformació de la societat”.