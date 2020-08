Educació i Sanitat compartixen amb els ministeris i conselleries de la resta de l’Estat el model de seguretat i higiene valencià de retorn a classe

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana disposa de fa setmanes d’un protocol sanitari definit de retorn a les aules segures, capaç d’adaptar-se a l’evolució i el context de la pandèmia, i per a esta finalitat s’han destinat més de 207 milions d’euros en recursos i augments de personal que ja s’han fet efectius: baixada de ràtios, l’augment de professorat en 4.374 docents més, la contractació de vora 3.000 monitors i monitores de menjador, l’adquisició de material de protecció i higiene, la reorganització i senyalització dels espais educatius, els serveis de menjador i transport escolar, així com l’establiment d’un espai COVID en cada centre educatiu. Com a novetat es marca com a obligatòria la màscara en classe a partir de 6 anys

La Generalitat està ultimant un mecanisme específic per a garantir una coordinació àgil i efectiva entre els centres educatius i els centres de salut en cas de detectar contagis.

Des de Generalitat volen que en tot moment els equips directius i el professorat tinguen el suport dels màxims responsables dels seus centres de salut de referència per tal de coordinar-se en la comunicació de possibles casos de contagi i que les autoritats sanitàries actuen.

La pròxima setmana s’activarà un espai web informatiu de resolució de dubtes per a tota la comunitat educativa i es comptarà també amb un espai específic per a atendre telefònicament qualsevol qüestió.