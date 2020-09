Educació inicia el curs amb 794.243 alumnes el 7 de setembre amb totes les mesures de seguretat establertes

Marzà: “L’educació és un element imprescindible per a generar igualtat d’oportunitats, per això hem augmentat en 438 euros la inversió per alumne”



Educació i Sanitat han organitzat formació específica per als equips directius referida a com coordinar-se amb els seus centres de salut de referència en cas de detecció d’un possible cas de contagi al centre educatiu







El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, acompanyats per l’equip directiu la Conselleria, han presentat les claus del curs 2020-2021, que arranca el pròxim dilluns 7 de setembre amb 794.243 alumnes en aules segures.



La previsió és que el nou curs comence a funcionar amb uns 4.000 alumnes més que el passat i que les comarques de Castelló superen els 94.400 escolars, les de València estiguen prop dels 411.000 i les d’Alacant estiguen per dalt dels 288.800 alumnes.



El conseller ha destacat que “l’educació és un element imprescindible per a generar igualtat d’oportunitats, sobretot en l’actual context sanitari, per això hem augmentat en 438 euros la inversió per alumne”.



Perquè l’alumnat d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius torne a les aules amb tota seguretat, Educació hi ha fet una inversió extraordinària que ja supera els 207 milions d’euros, amb l’objectiu de desenvolupar totes les mesures de prevenció que han dictat les autoritats sanitàries.



S’han contractat 4.374 docents més, fins a arribar als 76.063, perquè els 1.845 centres educatius valencians sostinguts amb fons públics compten amb professorat suficient per a baixar les ràtios, que permeten fer més de 3.000 desdoblaments de grups necessaris per a garantir la distància interpersonal d’1,5 metres entre l’alumnat i crear grups estables de convivència de 20 alumnes en Infantil i Primària.



L’alumnat d’Infantil, Primària, Educació Especial, 1r d’ESO i dels grups de reforç (PMAR, PR4 i PAC) i FP Bàsica assistirà cada dia a classe. En els grups de 2n a 4t d’ESO, Batxillerat i FP en què no es poden garantir els 1,5 metres de distància interpersonal de tot el grup en el mateix espai, tindrà classe en dies alterns. Les jornades que no vaja al centre educatiu treballarà a casa les tasques educatives marcades pel professorat.



Paral·lelament, s’han contractat més de 3.000 nous monitors i monitores de menjador per a poder fer més torns i que l’alumnat puga dinar a l’aula, i així s’assegurarà que es mantinguen les distàncies de seguretat.



Segons Marzà, “mantenim una estreta coordinació amb Sanitat en el desenvolupament de mesures, guies i protocols per a fer dels centres educatius espais segurs, i també és important la corresponsabilitat de tothom a l’hora d’acomplir les pautes i rutines de prevenció”.



Educació ha posat també a disposició de la societat el web ‘aulasegura.es’, en què es troba tota la informació sobre les mesures de protecció i prevenció que s’han desenvolupat en tots els centres educatius i que tenen la clau de volta en el control de la temperatura abans d’anar al centre educatiu, la formació de grups de convivència estables en les etapes inicials, el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres, l’ús de la mascareta obligatòria a partir dels 6 anys, els recordatoris a l’alumnat de les mesures de seguretat i higiene, la llavada constant de mans amb solucions hidroalcohòliques i la intensificació de la neteja i la desinfecció dels centres educatius.



Aquesta planificació compta, també, amb la distribució en els centres educatius de més de tres milions de mascaretes, 86.000 litres de gel hidroalcohòlic, 50.000 termòmetres i l’ampliació dels serveis de neteja dels centres.



Formació del professorat per a coordinar-se amb Salut Pública



El conseller ha anunciat que “hem preparat amb Salut Pública formació específica per al professorat al respecte. Un membre de cada equip directiu dels centres educatius o el docent en qui deleguen tindran un curs referit a com actuar en cada moment en cas de detecció d’un possible cas de contagi. El nostre objectiu és que sapiguem totes i tots què fer en cada moment per a avisar les autoritats sanitàries i que siguen aquestes autoritats les que indiquen i actuen en cada cas”.



Aquesta formació inclou els mecanismes de coordinació entre el centre educatiu amb el seu centre de salut de referència per tal que els professionals sanitaris actuen en cada cas concret, la formació del professorat en el treball d’educació emocional per tal que no s’estigmatitze l’alumnat que siga possible cas de contagi i la difusió de l’espai web informatiu ‘aulasegura.es’.



En cas que Sanitat determine l’aïllament de grups concrets o el tancament de centres per contagis, Educació ha preparat el pla ‘MULAN 21’: “Per tal que tinguen a la seua disposició formació a distància durant els dies que no puguen anar al centre. Per a dur-lo a terme, hem ampliat el servei de videoconferències en directe fins a les 44.600 i multiplicat per 7 la capacitat de la plataforma Aules”.



Així mateix, es compta amb 30.000 dispositius amb connexió a Internet per a l’alumnat que els necessite, unes adquisicions que s’ampliaran durant la tardor.



Igualtat d’oportunitats i aules dignes



Aquest curs s’han previst 143.000 beneficiaris de la beca de menjador i els bancs de llibres gratuïts de Xarxa Llibres estan preparats per a 430.471 xiquets i xiquetes de Primària i ESO.



Pel que fa a les aules gratuïtes de 2 anys, s’ofereixen 16.314 places en 835 aules d’escoletes municipals i de la Generalitat, així com en escoles. Es compta també amb 55,5 milions d’euros inversió en el Bo Infantil per ajudar amb les despeses d’escolarització en escoletes privades de l’alumnat de 0-3 anys, amb una ajuda mínima mensual de 90 euros i una màxima mensual de 180 en el tram 2-3 anys.



Pel que fa a les infraestructures educatives, aquest curs obrin les portes 8 nous centres educatius construïts: l’aulari del CRA Mariola-Benicadell, el CEIP Regina Violant d’Almassora, l’aulari d’Infantil del CEIP Carles Sarthou de Vila-real, el CEIP El Rajolar d’Aldaia i el CEIP Severí Torres de Villanueva de Castellón, a la Ribera. A l’octubre entrarà en funcionament el CEIP La Xara de Dénia, mentre que al gener estarà preparat l’aulari del CRA Araboga de Canet lo Roig i el CEIP Ciutat de Cremona d’Alaquàs. Aquest últim centre obri ja, en l’inici de curs, tot l’aulari d’Infantil.



En aquests moments, estan construint-se ja 6 centres nous amb una inversió de 31,5 milions d’euros: CEIP Lo Romero de Sant Joan d’Alacant, Secció de l’IES Clot del Moro a Algímia d’Alfara, el CEIP Francesc Carròs de la Font d’en Carròs i el CEIP 4 de Picassent (els quatre es fan a través d”Edificant’), més l’IES Vicent Verdú (núm. 11) d’Elx i el CEIP Maestro Aparicio d’Anna.