Educació inverteix vora 2 milions d’euros per a fomentar la innovació educativa a les aules

Connect on Linked in

Es prioritzaran les propostes d’escoles i instituts que impulsen noves estratègies d’ensenyament que donen resposta a la situació viscuda de crisi sanitària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria de subvencions als centres docents sostinguts amb fons públics perquè desenvolupen projectes d’investigació i innovació educativa (PIIE) durant el pròxim curs 2020-2021. Es manté així la inversió d’1.926.000 euros per a millorar la qualitat de l’ensenyament que en aquest curs ha permés dur a terme 656 projectes promoguts per 649 centres docents.

La principal novetat de la convocatòria dels PIIE per al curs que ve és que es prioritzaran les propostes d’escoles i instituts que impulsen, de manera creativa, intervencions i actuacions que fomenten noves estratègies d’ensenyament-aprenentatge que donen resposta a la situació viscuda de crisi sanitària.

Així mateix, també s’assegurarà la continuïtat durant el pròxim curs dels projectes d’innovació que enguany no han pogut concloure les activitats programades per culpa de la suspensió de l’activitat lectiva presencial durant l’últim trimestre del curs a causa de la declaració de l’estat d’alarma per a fer front a la COVID-19.

L’objectiu d’aquestes ajudes és l’impuls de propostes educatives que promoguen la innovació pedagògica, transformacions curriculars i d’organització dels centres educatius, la implicació de les comunitats educatives i l’impacte en l’entorn social, així com el foment de projectes que, a més, puguen tindre en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats en l’Agenda 2030.

Projectes individuals o en agrupacions

Els centres educatius podran presentar projectes tant de manera individual com en agrupacions de fins a cinc escoles i instituts. Tota la tramitació s’ha de fer per via electrònica. Els terminis per a presentar projectes nous van del 4 al 17 de juny, mentre que pel que fa als projectes de continuïtat que s’han iniciat en l’actual curs o l’anterior, la sol·licitud s’ha de presentar entre el 23 de juny i el 7 de juliol.

Tots els detalls sobre convocatòria de projectes d’investigació i innovació educativa (PIIE) pel pròxim curs 2020-2021 pel que fa a terminis i condicions de participació es poden consultar en aquest enllaç en el DOGV: ” target=”_blank”>consultar ací

Innovació educativa com a eix central

Entre 2016 i 2019 s’han invertit més de 5,4 milions d’euros en projectes d’investigació i innovació educativa. Aquest esforç continuat ha permés arribar fins a 2.129 projectes de centres educatius amb l’objectiu de modernitzar i millorar les metodologies d’ensenyament.