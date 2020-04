Educació organitza videopropostes per a celebrar el Dia del Llibre

Connect on Linked in

La programació en línia durant tot el dia està conformada per contacontes, bibliotràilers, reptes literaris i tallers per a fer titelles i desconstruir llibres, així com eines per a convertir-se en ‘booktuber’

· Les videopropostes en directe es podran seguir des de les 10.30 hores del 23 d’abril en el ‘Rebost Digital’ de la Conselleria: https://www.rebostdigital.gva.es/material-especific/

Educació de la Generalitat anima la comunitat educativa i la societat valenciana a viure des de casa demà, Dia del Llibre, amb una programació en línia que es podrà seguir des del portal ‘Rebost Digital’ (ReDi) (https://www.rebostdigital.gva.es/material-especific/).

La iniciativa #diallibreacasa20 omplirà el 23 d’abril de videopropostes en directe a través d’Internet per descobrir, especialment als i les més joves, el plaer de la lectura. La benvinguda la donarà el conseller Vicent Marzà a les 10.30 hores. El titular d’Educació, Cultura i Esport donarà la benvinguda i farà un recorregut per la seua biografia literària, recordarà les lectures que han marcat la seua vida i recomanarà algunes lectures.

Tot seguit, a les 10.45 hores, Lledó Queral, del CEFIRE Específic d’Àmbit Artisticoexpressiu impartirà el taller ‘Desconstruïm un llibre i una rosa’, una nova mirada divertida que ens ajudarà a trobar llibres i roses en els objectes casolans.

A les 11.15 hores, la companyia de teatre argentina Disparatario farà un taller en què ensenyarà les famílies a construir titelles amb materials que podem trobar fàcilment a les nostres llars, com ara pedaços de tela o altres materials de rebuig.

A les 12.15 hores, Irene Rodrigo, la conductora del programa literari d’À Punt ‘Una habitació pròpia’, aportarà als i les més joves eines i recursos per a convertir-se en ‘booktubers’ i recomanar, així, als seus amics i amigues i a la població adolescent en general els llibres que més els agraden.

La cinquena videoproposta en directe arribarà a les 13.15 hores de la mà del contacontes alacantí Alberto Celdrán. Aquest actor, director de teatre i rondallaire professional fa més de 15 anys que combina en les seues narracions orals humor i sensibilitat, per tal de captivar tant xiquets i xiquetes com el públic adult que els acompanya, creant una atmosfera plena d’emocions i molt d’art, ja siga en les seues actuacions en directe o a través d’Internet.

El 23 d’abril no acaba ací, ja que durant tot el dia en el ‘ReDi’ hi haurà un enllaç actiu als millors bibliotràilers fets per l’alumnat a la Mostra Internacional de Cine Educatiu (MICE), així com al repte llançat pel CEFIRE específic de Plurilingüisme, que a través de les xarxes socials anima grans i menuts a jugar reinterpretant les portades dels nostres llibres preferits amb fotografies.