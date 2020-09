Educació preveu que les beques menjador arriben a més de 144.000 alumnes

Print This Post

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport havia fet una primera estimació de beneficiaris de la beca menjador en 143.000 alumnes, un 1,5 % més que el curs passat. No obstant això, a hores d’ara, la previsió de beneficiaris ja és de més de 144.700 xiquets i xiquetes i la xifra serà més gran quan es resolguen les al·legacions que es donen per falta de documentació que s’esmena.



Per tant, es preveu que en la xifra hi haja almenys vora 4.000 beneficiaris més que el curs passat i que d’estos, almenys 3.500 xiquets i xiquetes rebran la beca completa.



Igual com el curs passat, tots els sol·licitants amb 7 punts o més reben l’ajuda, així ho indica la Resolució de la Direcció General de Centres Docents per la qual s’establix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes.



L’augment del pressupost en 685.000 euros permet incrementar els beneficiaris i reforçar en 3.500 les beques amb l’import màxim.