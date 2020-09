Educació, Sanitat i el Consell tanquen files de cara al nou curs escolar

Print This Post

El cap del Consell, Ximo Puig s’ha reunit amb els consellers d’Educació, Vicent Marzà i la de Sanitat, Ana Barceló per tal d’abordar quina és la situació actual en estos primers dies de la tornada a les aules.

Tot i que no hi ha risc zero de contagi en les escoles, des de la Generalitat s’han avaluat tots els protocols marcats.

El president ha agraït a la comunitat educativa el gran esforç que han fet en estos mesos per poder oferir la màxima seguretat en els centres.

Entre les novetats indicades en la reunió és la creació d’una comissió de coordinació de seguretat formada pel mateix president de la Generalitat, els responsables de les conselleries d’Educació i Sanitat i els secretaris autonòmics d’estes.