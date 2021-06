EFA Torrealedua realitza un escape room

Connect on Linked in

El escape room és l’activitat final del premi d’innovació educativa que els va atorgar Conselleria



Les instal·lacions del centre educatiu EFA Torrealedua es van transformar en una escape room medieval.



Aquest esdeveniment és el punt i final a tot un any de treball, a les aules, d’innovació educativa.



Un projecte interdisciplinari premiat per la Conselleria en el qual, tal com comentava la directora de la EFA Torrealedua, Lola Bañuls “es tracta d’un projecte interdisciplinari premiat per Conselleria i en el qual hem estat treballant tot el curs. Amb l’hem aconseguit que les matèries no siguen continguts aïllats perquè en el coneixement està tot relacionat. A través d’aquest treball, les nostres alumnes són conscients dels continguts i que estudiar té una finalitat. A més, aconseguim que els alumnes siguen tolerants, resolutius i que sàpien treballar en equip, una cosa molt necessària per al món laboral actual”.

En un ambient medieval, les alumnes es van enfrontar en la fuita room on van haver de superar 5 proves. La prova de l’estable on a través d’olimpíades medievals van practicar la psicomotricitat fina i les habilitats físiques. La segona prova era la ferreria on les competències van ser les matemàtiques, en la tercera prova anomenada mercat es van aplicar els continguts de geografia i història, així com el treball en equip.

En la secció de falconeria, animat amb un mussol i una àguila, les alumnes van treballar les competències digitals. En el calabós van haver de posar a prova l’enginy i la creativitat per a poder resoldre l’enigma plantejat en la fuita room.

El matí va finalitzar amb el lliurament de premis que va consistir per a tots en dolços per a acabar aquesta activitat amb un perfecte sabor de boca.