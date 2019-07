El 11,4% de les persones majors afirmen sentir-se soles diàriament, un sentiment que creix a l’estiu

Connect on Linked in

La soledat i, sobretot, en les persones majors pot desencadenar en problemes de salut

· Aquest sentiment de soledat incrementa a l’estiu més que per Nadal

· La figura del cuidador és clau per a garantir el benestar de les persones majors i dependents

Aquesta època de l’any és la que més costa amunt es fa a les generacions més majors de la nostra societat a causa de les altes temperatures i el sentiment de soledat que s’incrementa a l’estiu. Espanya és una de les poblacions amb els nivells d’envelliment més alts i, de fet, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), es comptabilitzen 120 majors de 64 anys per cada 100 menys de 16; estem davant una seriosa problemàtica sobre com cuidar als més majors a l’estiu.

L’estiu sol ser una època de l’any molt complicada per a la gent gran i, especialment, per a la qual se sent sola. D’acord amb les últimes xifres de l’IMSERSO (Institut de Majors i Serveis Socials), el 11,4% de les persones majors van afirmar sentir-se soles diàriament. Aquestes xifres poden veure’s incrementades amb l’arribada de l’estiu, quan els majors es queden sense companyia com a resultat dels viatges de vacances de familiars, amics i veïns.

Fruit de la soledat poden sorgir múltiples conseqüències que afecten directament la salut, sobretot, a la mental. La depressió és una de les conseqüències directes del sentiment de soledat, es troba entre les patologies més habituals i amb major repercussió en la vida diària de les persones majors. L’estudi publicat en el Journal of Affective Disorders revela que la soledat no desitjada, la pèrdua de capacitats visuals o auditives, i la presència de malalties cròniques poden convertir-se en els principals factors que causen depressió.

Sens dubte, la família, els amics o persones pròxims són els primers encarregats de reforçar els llaços socioafectivos amb la persona major. Ells són els qui poden oferir-los sentiments de pertinença i seguretat millora la seua autoestima i confiança perquè no deixe de sentir-se hàbil, útil i capaç. No obstant això, el cercle més íntim de la persona major a vegades pateix dificultats per a congeniar les necessitats que aquest últim requereix. Això pot suposar que a vegades les famílies puguen sentir que manquen d’orientació per a actuar degudament o bé tindre la sensació que no tenen el suficient espai vital per a ells mateixos.

En aquest context, cobra especial importància la figura del cuidador, un professional que garantisca un acompanyament de qualitat per a evitar aquest tipus de situacions en les persones dependents o majors. Per a Oriol Fuertes, CEO de Qida, l’acompanyament de persones majors a l’estiu és encara més important que en altres èpoques de l’any ja que segons apunten diversos estudis el sentiment de soledat entre els ancians/as és major a l’estiu que per Nadal.

“La soledat és un tema que hauria de considerar-se com un problema de salut pública que cal tractar de previndre i intervindre, però desgraciadament, el nostre sistema, ara com ara, no garanteix aquest tipus de serveis. Per això des de Qida treballem per un acompanyament professional adaptat a cada necessitat. Estar envoltats d’altres persones i sentir-se important per a algú és una necessitat innegable de l’ésser humà”.

Perquè aquests acompanyaments es desenvolupen amb garanties de professionalitat, des de Qida defensen que és clau disposar de cuidadors qualificats, reconeguts i ben valorats. Per això des de la companyia imparteixen formacions perquè els cuidadors coneguen com respondre a les necessitats de cada pacient, a més d’assegurar-se que els cuidadors estiguen satisfets laboral i personalment.

Per a aquelles famílies que es vagen de vacances i no puguen prestar l’atenció que l’ancià o la persona amb dependència mereix, Qida ofereix la possibilitat acompanyar-la durant la seua estada temporal en una residència, donant l’oportunitat a les famílies de descansar amb la tranquil·litat que el seu ser estimat està en les millors mans.

Qida continua creixent per a construir un servei d’atenció domiciliària de qualitat, expert i utilitzant les noves tecnologies. El 5 de juliol, Oriol Fuertes, CEO i fundador de Qida, va liderar la sessió organitzada pel Fòrum d’Associats Col·laboradors de la Unió Catalana d’Hospitals i va compartir com Qida està construint l’atenció domiciliària del futur. “En aquests moments, l’atenció domiciliària està vivint una transformació integral. S’ha introduït nova tecnologia, nous rols professionals i nous models de coordinació amb el propi sistema”, va explicar Forts davant més de 50 experts del sector.

“Recentment hem obert una oficina a Barcelona per a un equip tecnològic que desenvolupa l’aplicació, per la qual cosa ha augmentat la plantilla dedicada a fer exclusivament l’app”, destaca Fortes.

Sobre Qida

Qida naix amb l’objectiu de canviar la situació de les persones que més el necessiten. La història de Qida és diferent a la de la majoria de les empreses del mateix sector. Oriol Forts, CEO de l’empresa, portava deu anys treballant en una de les majors consultores a nivell mundial, assessorant a més de set governs en plans de salut. Arran de la seua experiència s’adona que tots els països del món tenen el mateix problema: un sistema sanitari cada vegada més car i de menor qualitat. D’ací naix Qida, per a tractar de canviar aquesta situació i oferir l’atenció i el servei que tots mereixem. El seu altre objectiu és retornar l’estatus social als cuidadors, la labor dels quals consideren que s’infravalora, per la qual cosa seleccionen als professionals millor formats, retribuint-los de manera justa.