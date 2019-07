Connect on Linked in

El 133 Certamen Internacional de Bandes de Música «Ciutat de València» comença demà dijous, dia 18, i es prolongarà fins el diumenge 21 al Palau de les Arts Reina Sofia de València. La nova edició del certamen congrega més de 2.000 músics de tres continents (Europa, Amèrica i Àsia) i compta amb significatives novetats en la configuració del jurat que haurà de dirimir quines són les bandes guanyadores en cadascuna de les quatre seccions del concurs.

El jurat està format per sis membres, procedents de diferents països (Hongria, el Brasil, els Estats Units i Espanya), i tal com ha subratllat la presidenta del comitè organitzador del certamen, la regidora Glòria Tello, «per tal de garantir l’objectivitat de les decisions, per primera vegada en la història del certamen, el jurat està format per sis membres, dels quals participaran cinc en cada secció». La regidora ha destacat «la professionalitat i el caràcter internacional de totes i tots els membres», així com «l’aplicació del criteri de paritat en la configuració del jurat, que està integrat per tres dones i tres homes, tots prestigiosos referents en l’àmbit de les bandes de música».



Els noms de les persones que conformen el jurat del 133 Certamen Internacional de Bandes de Música «Ciutat de València» són: Il·luminada Pérez Frutos, compositora i investigadora, catedràtica en el CSM Victoria Eugenia de Granada, doctora amb esment Internacional per la Universitat de Granada, guitarrista i pianista; Irene Gómez Calado, de Sevilla, directora d’orquestra que recentment ha debutat al Carnegie Hall de Nova York, i que ha estat assistent de Paavo Järvi al Teatre alla Scala de Milà; Mallory Thompson (els Estats Units), directora de banda, professora de música, coordinadora del Programa de Direcció i titular de la Càtedra de Música John W. Beattie de la Universitat Northwestern (Evanston, Illinois); Laszlo Marosy (Hongria), director de banda i orquestra (reconegut pels seus col·legues com ‘el director dels directors’), la seua carrera professional inclou concerts, festivals, estudis d’enregistrament i acadèmies de tot el món (Europa, Àsia, Àfrica, Austràlia i Amèrica); Dario Sotelo (el Brasil), director de la Banda Simfònica i professor de direcció instrumental de l’Escola Municipal de Música de la Ciutat de Sao Paulo, a més de president de la WASBE; i David Gómez, director i compositor molt vinculat a València, que ha sigut titular de nombroses formacions a Andalusia, Canàries i la Comunitat Valenciana, així com guanyador de nombrosos premis de composició i de direcció.



EL PRECERTAMEN



D’altra banda, hui conclou el precertamen del 133 CIBM amb l’actuació de la Banda Juvenil de l’Agrupació Musical L’Amistat de Quart de Poblet, que donarà començament a les 20.00 hores a la plaça de Patraix, i de la Banda Municipal de Sant Lorenzo Orlando Scalona, de l’Argentina, a la plaça de Benimaclet, a les 22.30 hores. El precertamen ja ha oferit diversos concerts des de dilluns passat, en llocs emblemàtics com ara l’esplanada de les Arenes, el Mercat de Colón i la plaça de la Mare de Déu.



Demà dijous arranca el 133 certamen amb el concurs de les societats musicals integrades en la Secció Tercera, que intervindran en el següent ordre de participació: Banda de Música de Pozohondo (Albacete), Banda Municipal de Música de Morata de Tajuña (Madrid), Banda Simfònica de Paipa (Colòmbia), Unió Musical d’Algímia (València), AMC Banda de Música de Puertollano (Ciudad Real) i Unió Musical Centre Històric de València. El divendres serà el torn de la Secció Segona, amb este ordre: Banda Uniao Musical Paranense (Portugal), Unió Musical Alqueriense (Castelló), Fundació Musical Manuel de Falla d’Illescas (Toledo), Centre Artístic Musical de Xàbia (Alacant), Agrupació Artístic Musical Candelaria (Tenerife) i Banda de Música Cultural de Teo (la Corunya).



La Secció Primera té reservat el dissabte com a jornada de realització, amb les intervencions de la Unió Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo (València), Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke (Bèlgica) i Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant. Finalment, en la Secció d’Honor, prevista per al diumenge, actuaran la Societat Unió Musical d’Alberic (Valencia) i la Societat Musical Lira Castellonera. A més, en esta Secció d’Honor, participa fora de concurs, la Banda Primitiva de Llíria, que celebra el seu bicentenari i actuarà com a convidada. Tancarà l’acte la Banda Municipal de València.



Les partitures de les obres obligades són: «Els últims dies de Troia», de David Rivas, per a la Secció Tercera; «Brigantia dels vents», de la compositora argentina Eva Lopszyc, per a la Secció Segona; «La rosa del desert», de Martínez Gallego, per a la Secció Primera; i «Soulful Stones», de José Suñer, per a la Secció d’Honor.