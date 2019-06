El 14 de juny s’inaugura l’exposició ‘Més que música’ amb motiu del bicentenari de la banda del Casino

Print This Post

La banda del Casino Musical de Godella compleix 200 anys i, amb motiu d’este aniversari tan especial, s’inaugurarà al centre d’art Vila Eugènia l’exposició ‘Més que música’, en que la música i la pintura es donaran la mà gràcies al treball de 24 artistes dedicat a l’esmentada efemèride.

‘Més que música’ -així es titula la mostra, que romandrà oberta fins el 28 de juliol- servirà de pretext per presentar la programació del bicentenari de la banda del Casino. Una programació que engloba concerts, literatura, intercanvis musicals, viatges, i tot un seguit d’actes que tenen com a finalitat no només fer la vista enrere i repassar els dos-cents anys de vida de la formació, sinó també posar en valor el seu paper i la seua importància en la societat godellenca.

Raquel Aguilar, Carrasco López, Eduard Cortina, Vicente Castillo, Joana Baldó Benac, Cristina Ghetti, Carlos Giner, Giner Bueno, Giner Godella, Josep Gil, MacDiego, Manuel Silvestre, Bárbara Martínez Biot, Xavier Monsalvatje, Encarna Monteagudo, Grup Modern Fi (T. Raffi i J. Luna), Fuensanta Niñirola, Alfredo Pardillo, Luis Pérez Boullosa, Miguel Ángel Ríos, Salvador Rodríguez-Bronchú, Rosa Satorre i Josep Ferriol (el comissari de la mostra) han participat de l’exposició, que servirà com a punt de partida d’este bicentenari.

La mostra s’inaugurarà a les 20 h, tot i que des del Casino Musical conviden a tot el veïnat del municipi a participar del passa carrer, que començarà a les 19 h des de l’església Sant Bertomeu i anirà pels carrers Abadia i José Estellés Caballer fins arribar al carrer Major. En la porta de l’Ajuntament, la banda arreplegarà a la corporació municipal i seguirà el recorregut: carrers Major, Lauri Volpi, Tenor Alonso, Sagrat Cor, Santíssima Trinitat, Lauri Volpi, plaça de la Comunitat Valenciana, i avinguda Joan Peset Aleixandre fins a Vila Eugènia.

Un cop en el centre d’art, la banda tocarà l’himne, les autoritats faran uns parlaments en els jardins de Vila Eugènia i es procedirà a inaugurar la mostra, acompanyats d’un càtering del Koynos amb cerveses artesanals de González Pons.

Durant l’acte, no només es farà pública la programació del bicentenari, sinó que també s’inaugurarà la nova web del Casino Musical de Godella. Cal recordar que la societat musical també estrena nou logotip i imatge corporativa, dissenyats per MacDiego.

Les properes cites tindran lloc el diumenge 16, amb un viatge a Madrid, on la banda tocarà en el parc del Retiro, i el 25 de juliol a les 19:30 h, amb un concert en el Palau de la Música de València.