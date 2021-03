El 16 de març acaba el termini per a sol·licitar a l’Ajuntament de Torrent les ajudes Parentesis del Pla Resistir

Connect on Linked in

A més Torrent treballa per a accedir al fons europeu ‘Next Generation UE’

El termini per a accedir a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, de l’Ajuntament de Torrent serà fins al 16 de març, gràcies a aquestes els autònoms i les microempreses torrentinas podran accedir a aquestes ajudes directes gestionades pel consistori, que oscil·len entre els 2.000 i 4.000 euros.

Aquestes subvencions tenen una quantia de 2 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament de Torrent aporta al voltant de 300.000 euros.

A Torrent es veuran beneficiades d’aquesta iniciativa més de 600 activitats econòmiques, desglossades principalment en activitats hostaleres, culturals, esportives, així com venda ambulant. A més el consitori ha possat en marxa un pla muncipal d’ajudes per poder arribar a més activitats econòmiques.

El consitori treballa en la redacció de propostes per al projecte europeu ‘Next Generation UE’, que té com a objectiu fer front a la crisi econòmica derivada del COVID-19 amb la injecció d’al voltant de 140.000 milions d’euros en territori espanyol, dels quals 11.200 aniran destinats a la Comunitat Valenciana.

Torrent treballa en la línia de la sostenibilitat i la modernització i en aconseguir una ciutat més amable.

Per a poder accedir a aquestes ajudes del fons europeu ‘Next-Gen’, els responsables de les diferents àrees del consistori se citen setmanalment per a elaborar les expressions d’interés que, posteriorment, s’envien al Govern per a ser presentades davant la Comissió Europea, òrgan que dictaminarà quines propostes seran finançades per aquest pla de recuperació..