El 16 de març comença la vacunació a la comunitat educativa de la comarca a Alzira

Connect on Linked in

Des del Departament de Salut de la Ribera, s’ha informat que el proper dia 16 de març per la vesprada i 17 i 18 durant tot el dia, es portarà a terme la vacunació dels docents i personal de serveis dels centres educatius menors de 55 anys de tots els municipis del Departament de Salut.

El Casal Fester, situat junt a l’hospital de la Ribera, és l’espai destinat a portar a terme les vacunacions. Es tracta d’un espai ampli i ventilat que comptarà amb diversos circuits de vacunació i entrades i eixides separades. “Des de l’Ajuntament vam oferir este espai a la Conselleria, i al llarg dels últims dies s’ha comprovat la conveniència de les instal·lacions. Actualment, el personal municipal ja està treballant en l’adaptació, neteja, col·locació de tanques i cadires” ha explicat la regidora de Sanitat Gemma Alós

A més estarà disponible una unitat de Creu Roja per a primers auxilis i una ambulància per a trasllat a l’hospital en cas que fora necessari. Per la seua banda Protecció Civil Alzira també portarà a terme el control d’accessos per a controlar que es complixen les mesures de seguretat.

Des de la Generalitat ja s’ha anunciat que les vacunacions estan planificades per departaments de Salut i que es citaran amb antelació suficient als docents i personal de serveis dels centres per a administrar la vacuna Astrazeneca.

La citació es farà per centres educatius i es publicarà a la web de la conselleria d’Educació www.ceice.gva.es, almenys 48 hores abans. Cada persona ha de portar el formulari facilitat per la conselleria, així com el SIP i el DNI. Des de la conselleria es prega ser molt rigorós en els hhoraris que són adjudicats per tal d’evitar aglomeracions.

Cal recordar que, a falta de l’actualització setmanal de demà dijous, les dades relatives al passat dilluns 8 de març que envia salut pública a la regidoria de Sanitat suposaven que tenim una incidència de 55 casos per cada 100.000 habitants. En total tenim 25 casos actius.

D’altra banda, de cara al proper mes d’abril s’estudien espais a la nostra ciutat per a fer la vacunació massiva per a menors de 65 anys. Un col·lectiu que suposa al voltant de 40.000 persones d’Alzira, Corbera i Llaurí. “Estem treballant per a poder posar a disposició de la conselleria un espai òptim per a portar a terme estes vacunacions, ben ventilat, accessible amb entrades i eixides adequades i que complisca amb els protocols de seguretat”, ha explicat la regidora.

A hores d’ara continua la vacunació de persones de 89 a 80 anys, que estan sent citats per a acudir a la Parrilla, on se’ls administra. Així mateix cal recordar que a la nostra ciutat ja estan vacunats els majors de 90, grans dependents i usuaris de residències. Així mateix, els sanitaris també han rebut ja la vacuna i els cossos de seguretat estan sent vacunats a l’Hospital de campanya de la Fe durant esta setmana.