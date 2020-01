El 17 de gener es preestrena a Alboraia “L’empremta del paisatge”, documental sobre l’artista Enric Mestre

Connect on Linked in

El projecte ha sigut produït pel Grup Focus i Atuell Produccions, amb el patrocini de l’Ajuntament d’Alboraia





Aquest projecte va sorgir fa tres anys amb l’objectiu de reconéixer la figura d’Enric Mestre, un dels artistes més rellevants d’Alboraia, a més de servir com un homenatge en vida al prolífic i internacional artista.



El documental “L’empremta del paisatge” ha comptat en tot moment amb el suport de l’Ajuntament d’Alboraia, que al costat de Grup Focus, han realitzat el reconeixement a un dels artistes valencians vius més potents del panorama artístic.



La preestrena de l’obra serà el 17 a les 19:00 h. en el Teatre l’Agrícola d’Alboraia i està obert a qualsevol persona que vulga conéixer millor la figura de l’artista i professor Enric Mestre, que ha exposat en llocs com la Xina, el Japó i Alemanya.



Román de la Calle, catedràtic i crític d’art, és el fil conductor d’un documental que reflecteix molt bé la influència del paisatge i les seues formes i geometria en l’obra de Mestre. Paisatges i figures com l’horta, que es veuen interpretats i reflectits en els seus murals, escultures i les cases tradicionals d’Alboraia.



També col·laboren en el projecte el fabricant de pasta ceràmica Vicente Díez, i intervenen diferents personalitats destacades de l’esfera artística com Juan Ortí; artista i ajudant d’Enric Mestre, Bibiana Martinez; exalumna i artista i Xavier Monsalvatje; exalumne i també artista.



La direcció de l’audiovisual recau sobre Luis Héctor Pardo, Rafaela Pareja i Ismael López, i en la direcció fotogràfica Javier Marina. La producció ha sigut a càrrec de Carlos Garcia Aranda i Melany Pérez, i el muntatge de Mario de Juan i Ernesto.



Una classe mestra sobre l’artista alboraier, que serveix per a posar en relleu la figura del ceramista i la seua variada col·lecció impregnada de l’essència del seu poble natal.