El 17 octubre tindrà lloc la I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó a Massamagrell

Al Centre Cultural de Massamagrell es va presentar la I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó al costat del mallot oficial que portaran els corredors que realitzen aquesta gesta.

La peregrinació se celebrarà dissabte 17 octubre, amb eixida des de Massamagrell, a les 8 h, rumb a Albentosa a la província de Terol (Regne d’Aragó) i amb arribada a la Catedral de València sobre les 17.

La convocatòria s’ha restringit a tan sols 21 ciclistes participants per motius de l’actual situació sanitària.

La presentació va correr a carrec de Jesús Gimeno, regidor del Grup Municipal Ciutadans i secretari de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal, i la Dra. Ana Mafé presidenta en funcions de l’Associació, qui va destacar la inclusió en la seua tesi doctoral de la primera iniciativa ciclista l’any 2016, al costat de les mateixes persones que faran possible aquesta peregrinació.

De forma molt concisa, la Dra. Mafé va explicar que la vertebració del Camí del Sant Greal va ser gestada pel visionari arquebisbe de València Dr. Sr. Marcelino Olaechea a principis de 1958 entre Aragó i València. Per a la celebració del XVII centenari de l’estada de la sagrada relíquia del Sant Calze en terres hispanes. Un projecte de generació de territori, de desenvolupament de vida i prosperitat que, per a sort dels gallecs va ser menystingut en favor del Camí de Santiago per les autoritats del moment.