El 19 de novembre se reconeixerà als millors esportistes locals en la VI Gala de l’Esport

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La VI Gala de l’Esport, organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, se celebra el divendres 19 de novembre al Gran Teatre.

Després de l’impàs de la passada edició en què no se va celebrar la gala per les restriccions sanitàries degut a la pandèmia de la Covid-19 enguany se reprèn el reconeixement als esportistes més destacats de la nostra ciutat que pertanyent a qualsevol dels clubs en actiu.

Ahir va tindre lloc el Consell Assessor d’Esports al que van assistir representant dels clubs esportius locals per tal de determinar l’estructura de la gala que comptarà amb exhibicions en directe de diverses disciplines, a més, dels lliuraments dels premis.

Com ja va ocórrer en la gala de 2019 hi haurà un «in memoriam» per tal de recordar als esportistes i a la gent vinculada a qualsevol dels clubs que ens hagen deixat al llarg d’estos dos últims anys.

S’atorgarà una menció honorífica a una persona implicada en el món de l’esport local i, a més, continuaran lliurant-se quatre nominacions a proposta dels clubs:

– El millor esportista de cada club i tècnic o directiu del mateix

– La millor esportista de l’any entre totes les entitats

– El millor esportista de l’any entre totes les entitats

– Guardó Illa del Xúquer de reconeixement a la trajectòria esportiva

Este últim guardó serà la proposta del Consell Assessor per a la modalitat d’Esports de les Insígnies d’Or de la ciutat que es lliuren el 30 de desembre.

Els guanyadors i guanyadores de cada modalitat es desvelaran durant els transcurs de la Gala de l’Esport.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, agraïx el treball i les aportacions dels representants del Consell Assessor d’Esports, ja que açò permet donar forma i estructura a la Gala de l’Esport per tal de reconèixer a les i els esportistes locals. «Vivim en una ciutat on la pràctica de l’esport va en augment tal i com ho demostren les dades d’utilització de les distintes dependències esportives municipals», segons el regidor.