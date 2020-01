El 20 de Març serà festiu en els col·legis de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Acceptat com a Festiu el 20 de Març en els col·legis de València

Els alumnes tant fallers com no fallers poden estar contents amb la nova inciativa de l’Ajuntament per a la setmana gran de Falles



Així ho han confirmat fonts de la Conselleria d’Educació, departament que ha acceptat, a través de la Direcció General de Centres Educatius, la proposta realitzada per l’Ajuntament del ‘*cap i casal’ per als col.legis valencians



Amb aquesta formalització els alumnes de col·legis de la ciutat de València, gaudiran d’un dia de mes de vacances en aquest cas en el període faller del 16 fins al 20 de març



Tenint en compte que el dia 20 és divendres seran un total de 9 dies no lectius amb el cap de setmana



Un canvi que suposa a més un dia més en el curs escolar que en aquest cas posara punt final el dia 19 en compte del dia 18 de juny