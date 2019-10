El 24 de novembre se celebrarà la 7a Carrera en Ramat de Bioparc València

Connect on Linked in

Aquesta nova iniciativa solidària destinarà els seus beneficis a través de la Fundació BIOPARC al projecte “AcogeUnPajarito”, que conjuga la conservació de la naturalesa i l’acció social.



El pròxim 24 de novembre se celebrarà en Bioparc València la 7a Carrera en Ramat.



Aquesta carrera solidària integra el benefici de l’esport amb la diversió de fer-lo en grup. Es tracta d’una prova lúdic-recreativa dirigida a les famílies i grups de 3 a 5 persones amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar sobre un estil de vida saludable i la necessitat de conservar i protegir la naturalesa.



La Carrera en Ramat està dissenyada especialment per a incitar a la participació de públics diversos, amb un recorregut de de 5 km i una altra opció de 2 km, pensada per a les capacitats dels més xicotets. L’eixida i arribada se situen a l’entorn de BIOPARC i el recorregut discorre per trams de naturalesa urbana i l’interior del parc d’animals. L’objectiu per als corredors, més que guanyar, és compartir moments d’exercici amb el seu “ramat”, bé siga la seua família o grup d’amics, i també de manera individual.



Es poden realitzar les inscripcions a aquesta prova solidària en la web de BIOPARC o presencialment en la planta d’esports dels centres d’El Corte Inglés (Nou Centre, Avinguda de França i Pintor Sorolla) i tots els participants rebran una samarreta commemorativa. El termini d’inscripció finalitza el dijous 20 de novembre.



Enguany, com l’anterior edició, els beneficis de la Carrera en Ramat es destinaran a través de la Fundació BIOPARC al projecte “AcogeUnPajarito”. Aquesta iniciativa consisteix en el fet que voluntaris amb i sense diversitat funcional cuiden a cries d’ocells orfes que han caigut del niu, per a alliberar-les, ja restablides, després d’unes setmanes. Els ocells passen prèviament pel Centre de Recuperació de Fauna “La Granja” del Saler on es duu a terme una valoració veterinària abans de ser cedides a l@s voluntari@s.