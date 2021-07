El 35,3% dels xiquets de Torrent en risc de pobresa segons el Mapa de la Pobresa a Espanya del govern

Connect on Linked in

Folgado: “a l’alcalde de Torrent l’ha de preocupar que hi haja 5.853 menors a la ciutat en risc de pobresa, el Sr. Ros ha de repensar en què s’està gastant els diners dels torrentinos i si creu que la seua política de compra de locals i palauets és la que toca en aquests moments, o per contra baixar els impostos com l’IBI, l’aigua, l’IAE, augmentar les beques escolars i treballar perquè cap menor que el necessite, es quede sense menjador escolar, és el prioritari”.

L’estudi publicat recentment per l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern, assenyala que aquesta s’està traslladant de les zones rurals a les urbanes. La mitjana de xiquets en risc a Espanya és del 27,4%, una xifra que en el cas de Torrent es dispara fins al 35,3% de xiquets en risc de pobresa infantil.

En el cas de Torrent, són 5.853 els menors de 18 anys que es troben en risc de pobresa, una de les xifres més altes en tota l’àrea metropolitana, només superada per Xirivella, Alfafar i Burjassot.

Una situació que és bastant desigual segons el barri de Torrent en el qual residisquen, segons les dades que ofereix el propi Comissionat Contra la Pobresa Infantil. En el Districte 1 de Torrent, el risc de pobresa infantil se situa entre el 40% i el 100%; en el Districte 2, entre el 30% i el 40%; en el Districte 3 baixa entre el 20% i el 30% de població infantil i finalment, en el Districte 4 de Torrent, el percentatge baixa fins a situar-se entre el 10% i el 20%.

L’accés a l’habitatge és un dels grans agreujants de la situació dels xiquets i xiquetes en risc de pobresa en les grans ciutats com és el cas de Torrent, cosa que significa que les llars destinen més del 40% dels ingressos a pagar l’habitatge i els costos que s’associen a ella.

En el cas també de Torrent, de l’estudi es desprén un increment respecte al 2020, on la capital de l’Horta Sud tenia un 27,2% dels menors en risc de pobresa, enfront del 35,3% de juliol de 2021.

