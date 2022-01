El 3Esport Nadal entrega els seus diplomes als participants

Connect on Linked in

La present edició del ‘3Esport Nadal’, una iniciativa de l’Ajuntament de Sueca a través de la Regidoria d’Esport, que consisteix en l’organització d’una sèrie de competicions esportives en estos dies de vacances per als escolars, ha finalitzat amb el tradicional lliurament de diplomes als participants, un grup de xiquets que enguany, i a causa de les circumstàncies sanitàries, s’ha vist marcadament reduït. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora d’Esport, Celia Beltrán, junt a les regidores de Festes, Gema Navarro, i Medi Ambient, Carmen Pérez, han sigut els encarregats d’entregar-los en un acte celebrat en el Pavelló Cobert.

La primera autoritat local ha assenyalat que “vivim uns dies complicats per la situació sanitària actual, però encara així, l’Ajuntament, a través de diverses regidories com ara Esport, Comerç o Festes, ha volgut incloure alguns actes en la seua programació per a intentar aportar un poc de normalitat, respectant al màxim totes les mesures de seguretat. Desitgem que, de cara al pròxim període vacacional per Pasqua, la situació siga molt millor i es puguen incloure més activitats, i puguem portar una vida el més normal possible que és el que tots desitgem”, ha assenyalat Dimas Vázquez.

Per a la regidora d’Esport, Celia Beltrán, l’experiència ha sigut molt positiva malgrat la baixa participació, “tots els anys tenim una mitjana de 60/70 xiquets, i enguany han sigut 15. Tot i això, estic molt contenta perquè, sempre que hi haja un xiquet que puga gaudir d’esta activitat, ja és molt important per a l’Ajuntament. La nostra intenció és afavorir la pràctica de l’esport sempre que es puga, i més en vacances i amb els amics. Vull agrair la col·laboració i implicació del Club de Pilota Xúquer en esta edició, així com de la resta de clubs (Sueca Ricers, Associació Sueca sobre rodes, Club Handbol Sueca, Club FutSal Sueca i Club de Boxa Antonius Pugilatus) que finalment no han pogut participar a causa de la baixa afluència de xiquets, però que col·laboraran amb nosaltres en pròximes edicions”.

Per part seua, els xiquets participants han valorat molt positivament l’experiència en la qual, han assenyalat, la diversió ha estat sempre present malgrat la reduïda participació.