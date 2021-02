El 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer i el 15 , Dia Internacional del Càncer Infantil

El Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) se suma enguany al Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra demà dia 4, i al Dia Internacional del Càncer Infantil, que tindrà lloc el pròxim dia 15, amb una reivindicació clara en tots dos casos: major inversió en investigació i prevenció.

El càncer es pot previndre i controlar implementant estratègies basades en l’evidència científica que permeten una detecció primerenca i la posada en marxa de tractaments i cures adequades al més prompte possible. No obstant això, enguany, la Covid-19 ha frenat l’avanç en la lluita contra el càncer, provocant retards en els diagnòstics i tractaments i això pot conduir a pics de mortalitat per càncers potencialment curables.

Per això, des de l’Organització Mundial de la Salut, sota el lema “Jo soc i vaig a”, fan una crida, al qual ens sumem des de SAE, a tots els agents implicats en la lluita contra el càncer per a, ara més que mai, enfortir les accions encaminades a reduir l’impacte d’aquesta patologia, la incidència de la qual a Espanya per a 2021, segons l’informe Estimacions de la incidència del càncer a Espanya 2021, de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), s’estima en 276.239 nous casos, sense tindre en compte les alteracions que el sistema sanitari està patint en les possibilitats diagnòstiques per la pandèmia. En aquesta xifra s’engloben els casos de càncer infantil, que se situen entorn dels 1.000 anuals en les edats compreses de 0 a 18 anys.

“Si la veritat és que la mortalitat per càncer ha disminuït en els últims 20 anys a Europa, el nombre de nous casos diagnosticats augmenta cada any, la qual cosa fa imprescindible un increment en la inversió dels recursos econòmics i humans encaminat a millorar les tècniques emprades per a realitzar els diagnòstics i desenvolupar nous tractaments que permeten curar el càncer i millorar la qualitat de vida dels pacients i les seues famílies. La Covid-19 ha colpejat durament la lluita contra aquesta malaltia, però és deure de tots, professionals, administracions i ciutadans, continuar treballant per a frenar la seua incidència”, explica Daniel Torres, secretari d’acció social de SAE.

Relacionats