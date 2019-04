El 4 de maig, música i agricultura ecològica en la tercera edició del festival Resferic en Godella

Connect on Linked in

El proper dissabte 4 de maig, el Casal Jove de Godella acollirà, un any més, la tercera edició del Resferic, un festival per a tots els públics que combina l’agricultura ecològica amb música de qualitat i gratuïta en directe.

Després de l’èxit de les anteriors edicions, l’organització torna a apostar pel festival Resferic, que es desenvolupa en un espai a l’aire lliure en plena horta de Godella, un entorn que el fa un aparador musical ideal per a tota mena de públic. Es torna a apostar per grups que comparteixen la mateixa filosofia que l’organització: entendre la música com un instrument artístic d’expressió i comunicació evitant modes passatgeres i dependències comercials.

A les 12 h, amb l’obertura de portes, donarà començament aquest projecte gratuït que acull l’escorxador de Godella i a continuació, l’associació Sembra en Saó oferirà al públic una visita a un dels seus camps d’agricultura ecològica. Els visitants podran comprovar de primera mà com funciona un hort ecològic i els seus tipus de cultius.

La música començarà a sonar a les 13.30 h amb els Here the Captain Speaking, The Captain is Dead (VLC). Els seguiran les bandes franceses L’Oeillere i Lady Fitness, i el valencià Tomba Swing. Altres tres grans grups completen el cartell, el projecte de Caterina Palazzi Sudoku Killer (Itàlia), Mohama Saz (Madrid) i Sec (França), que tancaran la jornada. Totes aquestes bandes tenen com a nexe comú l’energia i l’autenticitat amb la qual viuen la música.

Per a reposar forces, l’organització servirà a un preu assequible al migdia menjar vegetarià, i per al sopar, Resferic 2019 comptarà amb una food truck local, Pimentó Torrat, que donarà servei de menjar des de les 19.00 h fins a les 22.30 h.

Resferic està organitzat per Festival Perifèric, l’Associació R.E.S, i Sembra en Saó i compta amb diversos col·laboradors com l’artista valencià XÈLON.XLF, (imatge de Resferic), Benny Drums, Bruno Almela (fotografia), Jacobo Vallier, (tècnic de so), Cerveses69 , Institut Francés de València i el Casal Jove AlMatadero de Godella.

Resferic es finança de forma autogestionada i no rep cap mena de subvenció econòmica, entén la música i els esdeveniments com a espais d’intercanvi social i cultural en els quals qualsevol ingrés econòmic es destina a recompensar als artistes pel seu treball.