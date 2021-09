El 43é festival Ensems aborda la segona part de la seua programació amb 12 concerts i diversos tallers

Connect on Linked in

Les actuacions de l’Orquestra de la Comunitat, l’Orquestra ADDA Simfònica i les bandes municipals de Castelló i València marquen les propostes més simfòniques

La ‘performance’ ‘#OccupyYourself’ d’Alberto Bernal i Frames Percussion ocuparà els espais públics de València i Alacant

El 43é festival Ensems abordarà els pròxims dies el segon bloc de la seua programació d’enguany amb 12 propostes musicals contemporànies i dos tallers centrats en la creació sonora actual. Les activitats tindran lloc entre el 15 i el 26 de setembre en diversos auditoris i espais de València, Castelló i Alacant.

Es tracta de la segona part d’una edició que va començar el passat mes de maig amb una dotzena de propostes sonores que van registrar una assistència de públic que va superar el 80 % d’ocupació dels auditoris i recintes.

El festival Ensems és el més antic de l’Estat espanyol dedicat a les músiques de nova creació. Se celebra ininterrompudament des de 1978 i en l’edició 2021 el festival ha estrenat encàrrecs de l’Institut Valencià de Cultura, i ha estrenat l’obra d’una quinzena de compositors/es locals, estatals i internacionals. També cal destacar d’enguany que el festival compta amb la participació de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i ha ubicat la seua seu oficial al Palau de les Arts.

La programació

La formació lituana Trio Agora serà l’encarregada d’obrir la programació el 15 de setembre a les Arts amb un concert centrat en la relació entre música i identitat amb obres de Joel Hoffman, l’alacantí Fran Barajas i Magnus Lindberg, entre altres. El 16 de setembre serà el torn de l’Ensemble Mosaik, una prestigiosa formació procedent de Berlín que té més de 20 anys de trajectòria musical centrada en repertoris de risc i avantguarda. Interpretarà obres del valencià Manuel Rodríguez Valenzuela i la compositora australiana convidada Liza Lim.

L’endemà es presentarà la ‘performance’ sonora ‘#OccupyYourself’ del compositor i artista sonor Alberto Bernal en col·laboració amb Frames Percussion. Es tracta d’una de les propostes més experimentals d’enguany que ja es va presentar a Castelló al maig. Durant 12 hores, diversos músics ocuparan la plaça de l’Ajuntament de València amb tendes de campanya per a compartir amb els vianants una experiència sonora que pretén dissoldre les fronteres entre l’art i la vida. La ‘performance’ també serà escenificada davant de l’Auditori d’Alacant el 19 de setembre.

El 17 de setembre tindrà lloc un dels concerts més destacats de l’edició d’enguany. Per primera vegada, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana actuarà en el festival Ensems amb un repertori monogràfic d’obres de la compositora finlandesa Kaija Saariaho. Es tracta de peces que l’artista va compondre fa una dècada per a abordar, amb la seua personal sonoritat atmosfèrica, el misticisme i la sensorialitat. L’orquestra estarà dirigida pel seu titular, Juanjo Mena, i comptarà amb Kari Kriikku com a clarinet solista.

Un dia després, el mateix Palau de les Arts acollirà l’actuació del violista Alfonso Noriega amb un recital d’obres de Francisco Coll, Liza Lim, Alberto Posadas, Israel López Estelche i el Grup Instrumental de València, una de les formacions locals amb més trajectòria i prestigi (Premi Nacional de Música en 2005). Interpretaran un programa amb obres de José Evangelista, Josep Planells (encàrrec d’Ensems), Unsuk Chin, Mauricio Sotelo i Joan Cerveró (director també de la formació).

L’Orquestra ADDA Simfònica dirigida per Josep Vicent actuarà al Palau de les Arts el 19 de setembre per a donar a conéixer obres d’Andrés Valero-Castells (director convidat) i David Mora. Les bandes municipals de València i Castelló actuaran cadascuna en la seua ciutat el diumenge 26 de setembre, amb obres de joves compositors (Víctor Vallés, Miguel Á. Berbis, Álvaro Pérez i Toni Goig) en el cas de la banda de València i reconeguts compositors del s. XX (Béla Bartók, Olivier Messiaen, Chen Yi…) en el cas de la de Castelló.

Tallers formatius

Per últim, com a part dels projectes pedagògics desenvolupats enguany, Ensems oferirà diversos concerts a partir dels tallers realitzats. El primer estarà protagonitzat per l’Ensemble Mosaik el 15 de setembre; el segon per la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana que enguany ha comptat amb Josep Planells com a director convidat i Liza Lim com a compositora, i les actuacions interdisciplinàries que sota la denominació ‘Pleasure Island’ són la culminació dels tallers homònims que han protagonitzat els conservatoris (José Iturbi de València i Francesc Peñarroja de la Vall d’Uixó).

El dia 26 de setembre tindrà lloc a les Arts el darrer concert d’aquests tallers amb la participació d’un ‘ensemble’ instrumental de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigit per Pablo Rus que compta amb la col·laboració de les coreògrafes Estela Merlos i Ariadna Montfort, sota la coordinació artística de Cristina Cubells.

Així mateix, aquest projecte i la seua escenificació són el resultat del treball desenvolupat en els tallers ENOA (Europen Network Opera Academies), en col·laboració amb el Palau de les Arts.