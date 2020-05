El 60% de famílies espanyoles qualifiquen amb notable o excel·lent als docents de primària i secundària pel seu esforç i implicació amb l’ensenyament en línia

Print This Post

· Segons un estudi d’investigadors de la UPV sobre la percepció de les famílies espanyoles sobre l’ensenyament en línia que estan rebent els seus fills, la majoria valoren molt positivament l’esforç i implicació dels docents

· L’enquesta es va difondre a la fi d’abril i en ella han participat 2270 pares o mares de tota Espanya. En general, les famílies estan satisfetes amb les metodologies i la docència que estan rebent els seus fills i filles

Investigadors del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) estan duent a terme un estudi per a conéixer la percepció de les famílies espanyoles sobre l’ensenyament en línia que estan rebent els seus fills. El treball se centra exclusivament en les etapes de primària i secundària i, dels resultats preliminars, destaca una conclusió: les famílies espanyoles valoren molt positivament l’esforç i implicació dels docents. Quasi sis de cada deu enquestats els donen un notable o un excel·lent –i un 23% un aprovat.

L’enquesta es va difondre a la fi d’abril i en ella han participat 2270 pares o mares de tota Espanya. I d’ella es deriva que, tenint en compte les circumstàncies, en general les famílies estan satisfetes amb les metodologies i la docència que estan rebent els seus fills i filles: tres de cada quatre estan satisfets o molt satisfets. No obstant això, per a un de cada quatre es necessita millorar bastant.

A més, en línies generals, els tutors són ben valorats, si bé és cert que obtenen millor puntuació els de primària que els de secundària. En aquesta etapa, els enquestats veuen una falta de coordinació a l’hora d’enviar treballs o gestionar la càrrega que tenen els alumnes.

Treballen menys que abans

Més de la meitat dels enquestats –en concret, un 58,6%-, assegura que durant el confinament els seus fills i filles estan treballant en temes escolars (classes i tasques) menys que abans. I, en hores, l’estudi llança aquests resultats: un 19% de l’alumnat els dedica entre una i dues hores de mitjana al dia, un 43% entre dues i quatre hores i un 24% de quatre a sis hores. I molts d’ells –un 44%- necessiten d’explicacions per a saber què és el que ha de fer.

Equips i xarxa a casa

L’estudi aborda també la disponibilitat d’equips –ordenadors, tauletes i telèfons intel·ligents- per a seguir les classes i fer les tasques que envien els centres. I conclou que el 93% dels enquestats té més d’un ordinador o tauleta. Respecte a la connexió, un 35% assegura que la que té “és bona, però si ens connectem tots és lenta” i un 57% no té cap problema a l’hora de navegar per la xarxa, independentment dels que accedisquen a ella.

Sobre els centres d’ensenyament

Els resultats preliminars d’aquest estudi indiquen també que la majoria de centres –un 53%- no disposava de cap sistema de docència en línia abans de l’inici de la pandèmia; i un 17’5% el tenia, però a penes l’utilitzava. I s’observen a més diferències entre centres públics, concertats i privats, sent aquests últims els més ben valorats. Les respostes indiquen que els centres privats interactuen molt més amb els alumnes, estan pendents d’ells, treballen més hores i els alumnes tenen més relacions entre ells a les aules virtuals.

L’estudi ha sigut desenvolupat per Marga Cabrera, Rebeca Díez i Alberto López, del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.