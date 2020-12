El 72897 de la Grossa de Nadal recau en Alfara del Patriarca

Print This Post

L’administració número 3 de Manises reparteix el segon premi de la Loteria de Nadal



El número més esperat de la jornada ha tardat en eixir, finalment sobre les 12 hores el 72897 ha portat la Grossa de Nadal.

El 72897 ha deixat a diversos agraciats en la Comunitat Valenciana amb premis de 400.000 euros al dècim.

Un total de 1’2 milions s’han repartit entre Xàbia, Oliva i Alfara del PaTriarca

El dècim premiat s’ha venut a través d’una aplicació.

El segon premi de la Loteria de Nadal 2020 ha sigut per al número 06095, venut en Gandia i en l’administració número 3 de Manises, on ha deixat 1,25 milions d’euros a raó de 125.000 euros per dècim.

En l’administració de Manises també s’han venut 2 quarts premis i 2 quints.