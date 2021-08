El 73% de les dones que van donar a llum a la Ribera durant 2020 van optar per la lactància materna a l’altra

Print This Post

L’assessorament a través de professionals sanitaris pot ajudar les mares a bandejar mites o temors respecte a este tipus d’alimentació

El 73% de les dones que van donar a llum a l’Hospital Universitari de la Ribera durant l’any 2020 van optar per mantindre la lactància materna a l’alta, bé de manera exclusiva o mixta (combinant-la amb llet artificial).

Segons ha destacat la Dra. Cristina Martínez, pediatra i consultora en lactància materna (IBCLC), “es tracta d’un percentatge gens menyspreable, especialment si tenim en compte que la pandèmia de coronavirus ho ha posat tot més difícil a mares i a professionals”.

Esta és una decisió que es pren abans del part, per la qual cosa és molt important que la mare s’haja assessorat prèviament amb professionals sanitaris i haja rebut informació veraç i contrastada.

Tal com ha afirmat la Dra. Martínez, “en la maternitat ens trobem que, a vegades, es parteix d’una informació errònia (sobretot, sobre medicaments o malalties maternes), una creença no basada en l’evidència científica o una experiència prèvia desastrosa, que poden solucionar-se mitjançant un assessorament adequat, que permeta bandejar mites o temors”.

Procés natural

La lactància materna és un procés natural que es posa en marxa després del part, “per la qual cosa l’habitual és que es produïsca sense cap dificultat si s’observen una sèrie de regles, que els professionals sanitaris supervisem en la maternitat: inici precoç, preses freqüents a demanda del nounat, posició adequada i còmoda per al bebé i no donar altres líquids si no estan indicats, ni xupló”, ha destacat la Dra. Martínez.

Així, només el 3,5% de les mares que, a l’ingrés en la maternitat de l’Hospital de la Ribera en 2020, van optar per iniciar la lactància materna, no van aconseguir el seu objectiu.

“Són principalment tres els motius –moltes vegades interrelacionats- pels quals la mare abandona la seua intenció d’alletar al seu bebé: que este no s’agafe o no demane ser alletat, que ho demane molt sovint i que l’agarre del xiquet provoque dolor en la mare”, ha assenyalat la Dra. Martínez.

En este sentit, els professionals de la maternitat de l’Hospital Universitari de la Ribera ofereixen assessorament i suport amb la finalitat de solucionar qualsevol dubte i evitar possibles problemes.

“És freqüent observar, durant els primers dies, preocupació en els pares davant la producció de llet i la pèrdua del pes del bebé, la qual cosa pot disminuir la confiança en la capacitat de la mare per a alletar”, ha afirmat la Dra. Martínez, qui ha destacat que “són dubtes que intentem solucionar des de la maternitat de l’Hospital de la Ribera”.

Així, cal recordar que, inicialment, la mama produeix sol calostre, “que és exactament el que necessita el bebé. La quantitat, si presa sovint, és l’adequada, deixant en pocs dies pas a la producció de llet”.

A més, “tots els bebés perden pes en els primers dies de vida”, ha assenyalat la Dra. Martínez, qui ha afirmat que “hi ha molts signes que ens indiquen si la lactància està establint-se adequadament, com la temperatura, l’orina, les deposicions, la freqüència de les preses i la succió, cosa que valorem durant l’ingrés totes les vegades que siga necessari”.

Una vegada donada d’alta, l’Hospital de la Ribera compta amb una consulta per a fer el seguiment de la lactància fins que la mare continue amb l’assistència en el seu centre de salut.

Junt amb això, els professionals de la maternitat també posen en contacte a les mares amb els grups de suport que existeixen en el Departament de Salut i els assessora sobre fonts d’informació útil i fiable en este àmbit.