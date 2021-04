Connect on Linked in

El regidor Carlos Galiana ha presentat hui les dades de l’últim Baròmetre Municipal “que reflecteix que la ciutadania vol dotacions i espais públics per a gaudir”

L’últim Baròmetre Municipal reflecteix que el 83% de la ciutadania pensa que València és la millor ciutat de l’Estat per a viure, i el 45% que ho és del món. Concretament, un 67,1% de la ciutadania considera que es tracta d’un municipi còmode i agradable, especialment pel clima, la proximitat i varietat de servicis i qualitat de vida. Les 2.300 persones que han participat en esta enquesta telefònica, realitzada per l’Ajuntament “per comptar amb informació actualitzada de la societat i prendre decisions al respecte”, han valorat la ciutat amb un 7,9, pensant en els xiquets, i amb un 7,4 amb la vista posada en les persones majors. En general, la seguretat, els servicis socials, les zones verdes i espais lliures són els elements més importants per la ciutadania; i les conseqüències psicològiques del coronavirus el problema que més afecta valencians i valencianes. Els preocupa quasi el doble que l’economia o l’atur. Amb tot, més del 30% de les persones enquestades destaca que la prioritat de l’Ajuntament ha d’estar a les ajudes econòmiques per pal·liar l’impacte de la pandèmia.

El regidor de Control Administratiu, Carlos Galiana, ha presentat hui el Baròmetre Municipal elaborat al mes de març, i ha subratllat que “és el dessetè mostreig impulsat per l’equip de govern de Joan Ribó per conèixer el sentir ciutadà i escometre o ratificar polítiques”. En esta ocasió este estudi de camp, dissenyat per l’Oficina d’Estadística Municipal, s’ha centrat en l’urbanisme i les necessitats als barris, la projecció de la ciutat, l’ecologia urbana, i l’impacte de la crisi sanitària i la gestió d’esta. I segons les dades obtingudes, Carlos Galiana ha afirmat que “la ciutadania vol una València per a viure al carrer, amb dotacions i espais públics per a gaudir”.

Entre les dades, a l’accés de tothom a la web municipal https://bit.ly/3sp4mSl, destaquen, per exemple, que el 48,9% de les persones entrevistades estima molt el clima de la ciutat, i el 48,9% ressalta la proximitat i varietat dels servicis, mentre que el 43,9% opina que hi ha falta d’espais infantils als parcs. A l’hora de valorar, d’escala de 0 a 10, diferents aspectes de la ciutat, assenyalen, amb un 7,9, el valor de les platges, i amb un 7,8, la connexió a internet.

D’altra banda, el 32,7% de la ciutadania entrevistada pensa que el seu barri és dels millors al conjunt de la ciutat, i el 94% de la població manifesta tindre una bona o molt bona relació amb el seu veïnat. Només el 5% afirma que esta és roïna o molt roïna.

Tant als barris com a la ciutat en general, un 44% apunten que es podria millorar l’accessibilitat per a les persones amb dificultats de mobilitat, i el 57,1% es mostra d’acord amb esta afirmació: “A València hi ha llocs on reunir-se, conéixer gent nova i trobar-se”.

En parlar de la projecció de la ciutat, la ciutadania puntua amb un 7 l’esforç de l’Administració Publica per a conservar el patrimoni de la ciutat; i al tractar aspectes d’Ecologia Urbana, un 70.9% reconeix que utilitza els espais de vianants més enllà de l’ús de desplaçar-se per caminar. Així mateix, un 54,9% considera que els projectes de conversió en zona de vianants a la ciutat reduïxen els accidentes de trànsit.

De les preguntes relacionades amb la participació ciutadana, un 50% ha participat alguna vegada en processos d’este tipus, l’altre 50 no ho ha fet mai, i un 23,8% no sap d’esta iniciativa, que per a un 59,2% sembla “prou important”. En este sentit, un 27,7 dels protagonistes d’este mostreig es manifesten prou disposats per a participar en els assumptes quotidians del seu barri, un 35,5% participen en associacions festives culturals.

Per últim, respecte a la situació que ha provocat el virus de la covid-19, el 34,7% està preocupat per les conseqüències psicològiques i un 18,9% per l’economia i l’atur, tot i que a l’hora d’establir prioritats d’actuació un 30.6% col·loca en primer lloc les ajudes per millorar esta situació.