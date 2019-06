El 9 de juny Burjassot correrà i marxarà per la lluita contra el càncer

Connect on Linked in

Els carrers de Burjassot s’ompliran de corredors i marchadores diumenge que ve 9 de juny a partir de les 10 hores. Ho faran dins de la IV Carrera i Marxa Solidària contra el càncer, dins del Circuit Provincial AECC València- RunCáncer 2019, disposats a mostrar el seu compromís de lluita contra aquesta malaltia

La marxa i la carrera arriben a Burjassot, un any més, gràcies al gran treball de la Junta Local contra el Càncer de Burjassot que, presidida per Lola Angresola, i comptant amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuel Pérez Menero, ja ho té tot llest per a donar el tret d’eixida al carrer Hernán Cortés.

Les inscripcions, tant de la carrera com de la marxa, es poden realitzar des d’https://www.toprun.es/ fins al pròxim 6 de juny i el preu, en tots dos casos, és de 5€, que es destinaran íntegrament a la lluita contra la malaltia.

Des de la Junta Local contra el Càncer de Burjassot han informat que es poden comprar els dorsals per a la marxa també en diferents comerços del municipi, concretament en Complements Didal, Forn El Dolcet, La Merceria, Dolços Latorre, Perruqueria Isabel Cano, Estètica Kiam i La teua Farmàcia. A més, també es poden encarregar les samarretes d’enguany, amb talles des de la 4, per als més xiquets, fins a la XXL, en Forn El Dolcet i La Merceria. El preu de la samarreta és també de 5€.

Aquelles persones que no puguen participar ni en la marxa ni en la carrera però vulguen posar també el seu granet d’arena i aconseguir el “Dorsal 0”, des de 5€ fins a la quantitat que vulguen, 100% solidària, poden fer la seua aportació en el link allotjat en TopRun.