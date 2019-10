El 9 d’Octubre arriba a la Vall del Xúquer amb una àmplia programació cultural

Connect on Linked in

La música, els Moros i Cristians i les representacions teatrals ompliran els carrers de Sumacàrcer, Sellent, Càrcer, Beneixida, Antella i Gavarda.



Per al 9 d’Octubre, la Vall del Xúquer ha elaborat una programació amb una vintena d’activitats entorn de la cultura valenciana. No obstant això, la disposició del calendari ha propiciat que els actes estiguen separats en el temps de la resta del programa previst per al dia en què es commemora la conquesta de València per les tropes del rei Jaume I.

A Sumacàrcer començaran aquest divendres amb la inauguració de l’exposició “Jaume I”, obra de l’artista Lídia Boix, en el consistori. El dissabte a les 20:00 hores hi haurà dansà popular amb el Quadro de Cants i Balls de la Ribera del Xúquer, a les 21:00 hores sopar de truites, organitzat per AECUS, en la Plaça Major i la S. A. For Dixieland Band tancarà la nit amb un concert de jazz. El diumenge prendran protagonisme els més xicotets amb un esmorzar i a les 11:30 hores es prepararan per a rebre al rei Jaume I a l’ajuntament.

A Sellent, el dimarts 8 hi haurà sopar popular a les 21:30 hores, mentre que el 9 d’Octubre començarà amb una Mocadorada infantil acompanyada de jocs tradicionals i, a la vesprada, una secció d’humor a la Casa de la Cultura, amenitzada per Ismael Galán.

Càrcer eixirà al carrer el 9 d’Octubre amb la Colla de Dolçainers fins al Centre Cultural, on realitzaran un acte de commemoració, i a les 10:30 hores es durà a terme un esmorzar popular.

Beneixida també s’ha sumat a la festa i el 9 d’Octubre el commemorarà amb una caminata popular fins al poble vell i un esmorzar en la Plaça de l’Ajuntament.

A Antella, les celebracions també s’iniciaran dimarts que ve amb la funció teatral “Contes disparatats” a les 16:00 hores en l’Auditori. L’endemà, la jornada festiva arrancarà amb una caminata de cinc i dos quilòmetres en benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. A les 10:00 hores tindrà lloc el lliurament de la Mocadorà al guanyador del sorteig per Sant Donís i a les 18:30 hores es posarà el punt i final amb una desfilada de Moros i Cristians.

Finalment, Gavarda ha concentrat tots els seus actes en el 9 d’Octubre. A les 11:00 hores la colla La Burra Parda obrirà l’efemèride amb una cercavila i a les 12:00 hores està previst que arribe Jaume I a la Plaça de l’Ajuntament. A les 12:30 hores hi haurà teatre de carrer amb l’obra “Satsuma 3.0”, a les 14:00 hores dinar amb arròs al forn en el Saló Multiusos i a la vesprada, la pilota serà protagonista amb una trobada entre jugadors del club local i una partida de Ramón i Rafa contra Xàbia, en el campionat autonòmic de parelles.