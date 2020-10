El 9 d’Octubre de Mislata va agrair amb les seues Distincions el treball essencial i solidari de la ciutadania durant la pandèmia

Connect on Linked in

Carlos F. Bielsa: “Hem de transformar els aplaudiments dels balcons, les expressions d’agraïment, en més política: en més serveis públics, en una societat més moderna, perquè la societat valenciana no pot deixar a ningú al marge”

Amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, l’Ajuntament de Mislata ha entregat les seues distincions honorífiques, uns reconeixements que destaquen les actuacions més significatives de col·lectius o membres de la ciutadania de Mislata. Enguany, el treball essencial i solidari de diferents entitats i col·lectius que van realitzar una actuació fonamental durant els mesos més difícils del confinament, ha sigut mereixedor d’aquests guardons.

Els esments s’han entregat en un acte institucional que, com a mesura excepcional, s’ha celebrat en la Plaça de la Constitució, a l’aire lliure i complint amb totes les mesures de seguretat i aforament de públic per a complir amb la normativa sanitària. L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha sigut l’encarregat d’entregar les distincions honorífiques.

Un reconeixement, a manera també d’homenatge de part de tota la ciutadania de Mislata, que han rebut: Policia Local de Mislata, Comissaria de Policia Nacional de Mislata, Unitat Militar d’Emergències, el personal de l’Ajuntament de Mislata, Scouts de Mislata, personal del Departament Sanitari, empresa pública Nemasa, Creu Roja de Mislata, i el grup de persones voluntàries que van confeccionar màscares higièniques i equips de protecció. De la mateixa manera, han sigut també reconeguts els i les comerciants del Mercat Tradicional de Mislata, i per part seua, Protecció Civil de Mislata, entitat que, a més, compleix la seua 25 aniversari a la ciutat al servei de tota la ciutadania.

En el seu discurs institucional, marcat per la crisi sanitària de la COVID-19, Bielsa ha afirmat que “Mislata ha demostrat que davant les adversitats ens creixem, que actuem amb responsabilitat, i que ens unim amb força amb l’únic objectiu de véncer el virus”. Al que ha afegit que “hem de transformar els aplaudiments dels balcons, les expressions d’agraïment, en més política: en més serveis públics, en una societat més moderna, perquè la societat valenciana no pot deixar a ningú al marge”.

L’alcalde, abans de donar pas a la lectura de les actes amb les quals la corporació municipal ha distingit als homenatjats d’enguany, va voler transmetre a tota la ciutadania un agraïment col·lectiu, “que les emocions per la celebració d’aquest dia arriben a totes les llars dels mislaters i mislateres, perquè serà la millor manera de fer ciutat, i projectar-la cap a un futur millor”, concloïa Bielsa.

Els primers a pujar a l’escenari d’un en un van ser els guardonats per la distinció col·lectiva, homes i dones que durant el confinament es van bolcar a ajudar als que més el necessitaven, vencent la por, eixint al carrer i donant suport amb el seu treball a tota la ciutat de Mislata.

La segona distinció va ser per a l’Associació del Mercat Tradicional. Professionals que ofereixen dia a dia productes de primera necessitat i un servei bàsic i indispensable a tota la població. Un reconeixement als comerciants de proximitat i proximitat.

En últim lloc, Protecció Civil de Mislata rebia una distinció honorífica per la seua 25 aniversari al servei de tots i totes, contribuint amb el seu treball voluntari a la defensa civil del patrimoni local i de tota la ciutadania mislatera. Vicente Traver, cap de l’Agrupació Local, va ser l’encarregat de dedicar unes sentides paraules d’esperança en nom de tots els guardonats. “Hui ens ha tocat posar tot el nostre esforç a doblegar la famosa corba, però molt prompte, tots junts tornarem a prendre els carrers per a celebrar la vida en aquesta Mislata viva i participativa”.