El Acord Territorial per l’Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud presenta el seu servei de digitalització per a empreses en el Microcluser de la Fusta i el Moble

El Acord Territorial per l’Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud va presentar el seu servei de digitalització per a empreses en l’última edició del Microcluser de la Fusta i el Moble organitzat pel Centre de referència nacional de transformació i Instal·lació de Fusta i Suro adscrit a LABORA. El servei consisteix a esclarir a través d’una consultoria de processos quines tasques i funcions empresarials són susceptibles de digitalitzar pel seu valor o oportunitat.



Durant la presentació, es va exposar la necessitat de treballadors i treballadores digitals, persones capacitades per a treballar en la creació de programari i en el maneig de la Intel·ligència Artificial. Segons les dades del Acord Territorial per l’Ocupació, si abans de la pandèmia es calculava que es necessitarien 100.000 persones dedicades a aquest sector, ara, i després de l’arribada dels fons europeus per a la transició digital i la transició ecològica, les xifres podrien arribar a disparar-se fins als 400.000.



En aquest sentit, Espanya i per extensió la Comunitat Valenciana i l’Horta Sud es veurà beneficiada per l’aposta digital solament si, a través de la formació, és capaç de capacitar als seus treballadors futurs en aquesta transformació digital. Per aquest motiu des del Acord es va traslladar la necessitat d’afrontar reptes com la formació massiva, la captació de talent, els plans de digitalització o la transformació del mercat de treball.



En aquesta línia, la Mancomunitat de l’Horta Sud ofereix un servei gratuït per a les empreses de la comarca en el qual es posa a la seua disposició un full de ruta per a la digitalització del seu negoci com com a pas previ a la implantació de la tecnologia. Els informes personalitzables contenen un mapa de processos, exemples de programari i maquinari aplicable a la millora dels seus processos clau, casos d’èxit d’empreses similars que s’han digitalitzat, recursos de la comarca que poden ajudar-lo en la digitalització i informació detallada de subvencions existents.



Per a la presidenta de la comissió mixta del Acord Territorial per l’Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud Lorena Silvent estem davant una oportunitat històrica amb l’arribada dels fons europeus de reconstrucció per a poder transformar la comarca. “La digitalització va ser imprescindible en les empreses i moltes d’elles seran digitals o directament no seran per això des de la Mancomunitat estem proporcionant-los totes les eines possibles perquè facen el canvi”, ha explicat.